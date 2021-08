Cementkrisen: ”Olagligt om regeringen klev in nu”

Kom beslutet som en blixt från klar himmel?

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet:

– Cementa blev nog rätt så överraskade, men Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har kritiserat miljöutredningen under hela processen. Och det finns inget i den här processen som antyder att lagstiftningen brister, utan det handlar enligt domstolen om att miljökonsekvensbeskrivningen inte håller måttet. Tillståndsprocesser ska vara en gedigen prövning eftersom det får stora effekter på miljön.

– Att domstolen avvisar ansökan innebär ett processhinder. Det är inte jättevanligt, men Banverket åkte på ett liknande bakslag när de skulle bygga Citybanan i Stockholm. Då fick man börja om processen. Det blir likadant för Cementa om inte Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd och dessutom gör en annan bedömning.

Åke Mauritzson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Gotland:

– Vi har lyft och betonat de här frågorna sedan 2016. Redan då inledde Cementa samrådsprocessen med bland andra länsstyrelsen om miljöpåverkan kopplat till ett eventuellt nytt tillstånd. Vi har återkommande under de här åren uppmärksammat bolaget på att vi tyckt att de varit på väg mot otillräckligt prövningsunderlag, säger han till Svenska Dagbladet.

Cementa har överklagat till Högsta domstolen, kommer de ta upp frågan?

Ulrika Stenström, handläggande justitiesekreterare vid Högsta domstolen:

– Som det ser ut nu kommer målet att föredras om några veckor. Högsta domstolen kommer ta ställning till om det ska beviljas prövningstillstånd, vilket kan beviljas antingen om det finns prejudikatsskäl, alltså om det behövs vägledning i en viss fråga, eller om det finns synnerliga skäl, det kan vara om det har begåtts ett grovt rättegångsfel. Frågan om prövningstillstånd kommer sannolikt att föredras för tre justitieråd.

Enligt miljörättsprofessor Jonas Ebbesson var Cementa medvetna om tillsynsmyndigheternas kritik mot bolagets ansökan. Foto: Eva Dalin

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet:

– Jag är tveksam till att Högsta domstolen kommer bevilja prövningstillstånd, eftersom frågan handlar om miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet. Jag tror inte att den anser sig kunna göra en bättre bedömning än Mark- och miljööverdomstolen. Det skulle i sådant fall vara om man tycker att det har begåtts något sakfel i processen, till exempel att det har tagit för lång tid. Processen har fått kritik, det har dragit ut på tiden, men jag tror inte heller att det leder till att prövningstillstånd beviljas.

Girion Blomdahl, advokat med inriktning på fastighets- och miljörätt:

– HD kan tänkas pröva fallet av processuella skäl, alltså för att det tog för lång tid från huvudförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen till det att Cementas ansökan avvisades. Det kan vara ett argument för HD att ta upp målet.

Facket och byggbranschen varnar för varsel och stopp för nya byggprojekt. Vad gäller?

Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket:

– Vi tar jättemycket cement, huvuddelen, från Cementa. Det är inte bara vi som står och faller med cementproduktionen, det drabbar alla. Cementa har aviserat att de inte kan ställa om till import över natten, det tar tid. Import löser inte våra behov även om region Väst köper från Norge och region Syd från Tyskland, Polen och Tjeckien.

– Det är ingen brist på cement än. Inga av våra stora projekt har aviserat kris, men det kan snabbt bli. Vi är på tårna i den här frågan, vi för redan dialog med entreprenörerna. Det handlar om projekt som Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg, om underhåll av vägar och järnvägar. Det är stor risk för fördyrningar och förseningar. Vi lägger fram en konsekvensanalys när vi har bilden klar. Då redovisar vi formellt vår syn för departementet.

Björn Rosengren, tidigare näringsminister (S), tycker att det finns tyngd i Cementas argument, när bolaget varnar för stora konsekvenser. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Johan Silfwerbrand, betongexpert och professor i brobyggnad vid KTH:

– Trafikverket ställer höga krav, och det är enbart Slite som tillverkar cement som passar deras ändamål, så inom infrastruktur kommer stoppet att bli ännu knepigare än inom husproduktion. Vi har en standard man ska uppfylla i Sverige, vilket gör att det kan ta från ett halvår till ett par år att få igenom ett godkännande för ett importerat cement. Att köpa från Norge är enklare, men om du köper cement från Kina tar det nog lång tid.

Björn Rosengren, tidigare bland annat näringsminister (S):

– Stänger man cementproduktionen får det otroliga konsekvenser. Betong har väldigt stor betydelse för den svenska byggindustrin och infrastrukturen. Det ligger mycket i Cementas argument, man tar i lite när man skriver ansökningar men det finns tyngd i vad Cementa säger.

– Jag jobbar inom fastighetsbranschen i dag. Det kommer krav på att bygga hus i trä. Man försöker gå ifrån betong men det går inte snabbt. Det ger högre byggkostnader och dyrare underhåll.

Ur miljösynpunkt, vad talar för och emot att fortsätta producera cement i Sverige?

Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring på SGU, Sveriges geologiska undersökning:

– Import kommer inte att räcka på kort sikt. Och då pratar vi om flera år. Och på lång sikt är import kanske inte den bästa lösningen ur ett miljö- och klimatperspektiv. Med ökad import följer ju längre transporter, och tanken med miljömålens portalparagraf är att inte exportera våra miljöproblem till andra länder, säger hon till Ny Teknik.

Enligt Erika Ingvald är import av cement en sämre lösning ur miljöprespektiv. Foto: Pressbild SGU

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet:

– Skyddet av så kallade Natura2000-områden och grundvattnet är väldigt strikt. Lagstiftningen säger i princip att en verksamhet inte får bedrivas om den kan försämra vattenkvalitén eller har en skadlig effekt på livsmiljöerna i de skyddade områdena. Men det finns undantag om det är väldigt övergripande, starka nationella intressen. Om domstolen gör en sådan bedömning skriver den ett yttrande till regeringen, som i slutändan får avgöra om den går på domstolens linje eller inte.

Oppositionen vill att regeringen ska agera. Vad kan de göra?

Girion Blomdahl, advokat med inriktning på fastighets- och miljörätt:

– Regeringen kan kanske skapa en ny lagregel som ger möjlighet att förlänga Cementas tidigare tillstånd att bryta kalksten på Gotland också efter det att tillståndet går ut den 31 oktober. Man skulle kunna tänka sig det om företaget inte har brutit hela volymen kalksten det tidigare tillståndet omfattar. När jag läste Cementas överklagande till Högsta domstolen fick jag intrycket att det kan finnas volym kvar.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet:

– För att inte få en politisk inblandning i domstolen är lagstiftningen utformad så att regeringen kan lyfta upp frågan, men i sådant fall omedelbart när en ansökan kommer in till Mark- och miljödomstolen. Det vore direkt olagligt om regeringen klev in för att pröva frågan om Cementa nu. Men om HD säger nej och Cementa lämnar in en ny ansökan, är det tänkbart att regeringen är på hugget och ser till att pröva frågan direkt. Men även regeringen måste förhålla sig till samma lagstiftning som domstolarna.

Cementa och tillståndet Cementa har sedan många år arbetat med tillståndsprocessen för att förlänga och utöka sitt miljötillstånd för att att fortsätta och utöka täktverksamheten i Slite på norra Gotland. I januari i fjol gav mark- och miljödomstolen Cementa tillståndet, men detta överklagades. Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan. Domstolen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte är godtagbar. Domstolen skriver i beslutet: ”miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd”. Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten i Västra brottet och File hajdar-täkten löper ut den 31 oktober 2021. Cementas lager av råvaror räcker kanske någon månad. Cementa har bett om förlängning av tillståndet ett år, och har överklagat domen till Högsta domstolen. När besked om ett eventuellt prövningstillstånd kan komma är oklart. Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa TT Visa mer

