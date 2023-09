Cassidy Hutchinson var Donald Trumps stabschef Mark Meadows assistent och lämnade ett av de mest uppmärksammade vittnesmålen i kongressens egen utredning om 6 januari. Där beskrev hon bland mycket annat hur dåvarande president Trump ville att Secret Service skulle – trots att han visste att hans anhängare var beväpnade – ta bort detektorerna vid hans massmöte ”Stop the steal”.

– Jag bryr mig fan inte om de har vapen. De är inte här för att skada mig. Släpp in mitt folk. De kan marschera till Kapitolium härifrån, sa Trump enligt Hutchinson som även hävdade att Trump ville köras mot Kapitolium av sina säkerhetsvakter.

I nästa vecka släpper Cassidy Hutchinson en bok, ”Enough”, där hon anklagar Rudy Giuliani för sexuellt ofredande bakom scenen till nämnda massmöte, innan stormningen av Kapitolium. Det hela började med att Giuliani kom emot henne med en hög dokument. Bevis på valfusk, enligt advokaten.

”Som en varg som närmar sig sitt byte”

”Rudy tar sin arm runt min kropp och drar mig intill sig. Jag känner hur hans hög med papper pressas in i min svank. Jag sänker blicken och ser hur hans andra hand sträcker sig efter fållen på min blazer”, skriver Hutchinson i boken enligt The Guardian.

”'Förresten', säger han, och tar på tyget, 'Jag älskar den här skinnjackan på dig'. Hans hand tar sig in under min blazer, sedan under min kjol. Jag känner hans frusna fingrar som söker sig upp längs mitt lår. Han lyfter upp hakan. Hans ögonvitor ser gulaktiga ut. Mina ögon söker sig mot John Eastman, som flinar hånfullt tillbaka”, fortsätter hon.

Advokaten John Eastman fungerade också som Trumps rådgivare och var huvudarkitekten bakom planen att få vicepresident Mike Pence att avvisa elektorer för att på så sätt få fram det resultat Trump ville ha.

Hutchinson går sedan vidare och beskriver Giuliani som ”en varg som närmar sig sitt byte”.

Giulianis rågivare Ted Goodman säger i ett uttalande att anklagelserna är falska och ifrågasätter varför det tagit två och ett halvt år för henne att föra fram dem.

”Det här är en vidrig lögn”, skriver han i ett uttalande.

LÄS MER: Rudy Giuliani stäms av sin egen advokat

LÄS MER: Donald Trump klottrade sina order på hemliga dokument