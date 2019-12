Carrie Symonds knep för att bära dyra lyxkläderna

Carrie Symonds, 31, syns ofta i de senaste designerkollektionerna. Samtidigt jobbar hon som kommunikationschef på miljöorganisationen Oceana, vilket har fått vissa att höja på ögonbrynen gällande klimatprofilens konsumtionstakt.

Men Carrie Symonds har ett knep för att inte behöva köpa designerplaggen. Hon är med i medlemsportalen My Wardrobe HQ, där hon betalar 10 pund, 122 svenska kronor, i månaden för att få vara med, skriver Daily Mail. Medlemskapet gör att hon kan hyra alla plaggen för vrakpriser jämfört med vad de kostar i butikerna.

Carrie Symonds bar kläder värda totalt 21 000 kronor under en konsert i november – men hade hyrt dem för totalt 2 500 kronor. Foto: Chris Jackson / AP

När hon i november var på Festival of Remembrance på Royal Albert Hall bar hon exempelvis en svart kappa från Alice Temperley som kostar 9 000 kronor i nypris – men som enbart kostade Carrie Symonds 1 100 kronor att hyra. Under den hade hon en klänning från Karen Gee värd motsvarande 12 100 kronor i nypris som hon hyrt för 1 300 kronor.

– Carrie älskar ekomode så genom att låna kläder för speciella tillfällen blir kläderna inte bara hängande i garderoben används sällan. En klänning kan ha en lång resa då, säger en källa nära modeföretaget till Daily Mail.

Har hållit låg profil

Carrie Symonds har länge hållit låg profil offentligt när hon varit ute med sin 24 år äldre sambo Boris Johnson. Men det ändrades under den sex veckor långa valkampanjen inför valet tidigare i december. Hon tog då ledigt för att kunna arbeta med valkampanjen och syntes då ofta vid hans sida under offentliga framträdanden. Och nu har hon flyttat in i premiärministerbostaden 10 Downing Street tillsammans med honom.

Det är första gången som en premiärminister inte är gift, men Boris Johnson har på senaste tiden insinuerat att giftermål är på gång. Enda problemet är att han tekniskt sett fortfarande är gift med en annan kvinna, Marina Wheeler.

