Carl Bildt fyller 70 år – firar med familjen

Det har gått 40 år sedan Carl Bildt valdes in i riksdagen för första gången 1979. Sedan dess har den i dag 70 år fyllda Moderatpolitikern hunnit vara både partiledare, statsminister och utrikesminister.

Milstolpen firas tillsammans med familjen, enligt Anna Maria Corazza Bildt.

– Vi tänkte hålla firandet privat, säger hon.

”Mogen nog att bli president”

Att Carl Bildt gärna håller sitt firande privat är den tidigare M-ledaren Fredrik Reinfeldt medveten om. I ett inlägg på Facebook skriver Reinfeldt:

”Den evigt like unga Carl fyller 70 år idag. Känner jag honom rätt vill han inte göra så mycket väsen av det. En blandning av personlighet och att vara den eviga mitt i sommaren jubilaren. (själv född 4 augusti, know the feeling).”

Inlägget fortsätter:

”Carl har nu nått den intressanta mellanåldern, där man på sina håll i Sverige döms ut för att vara för gammal för att jobba, men i USA börjar betraktas som mogen nog att bli president. Vad Carl än har kvar att uträtta är hans gärning redan historisk.”

Carl Bildt hyllas på födelsedagen

Moderaternas nuvarande partiledare Ulf Kristersson hyllar också sin företrädare i ett inlägg på Facebook.

”Carl har haft enorm betydelse för Sverige, för svensk politik och för Moderaterna. [...] Dessutom är han en utomordentlig källa till ständig kunskap där min egen inte räcker till. Inte minst om just europeiska och internationella frågor. Det sätter jag personligen stort värde på. Grattis Carl!” skriver Kristersson bland annat.