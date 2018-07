De anställda började märka att någonting var fel när mat- och alkoholleveranserna uteblev, berättar Camilla Stein Theander, 29, som har jobbat som servitris på restaurangen Fiskemagasinet i Norrköping.

Där har hon arbetat sedan i maj men har ännu inte fått betalt för två månaders arbete, något som Folkbladet skrev om först.

– Jag vet inte vad jag ska säga, det känns så sjukt, säger hon.

Camilla berättar att restaurangen blev av med sitt serveringstillstånd den 17 juli och att det är anledningen till att de blev tvungna att stänga igen.

Under fredagen, förra vecken, serverades nämligen den sista lunchen och nu sitter det lappar på restaurangens dörrar om att det är sommarstängt. Stället har stängt på obestämd tid och personalen står nu utan arbete.

Men förutom att personalen inte har jobb så har de inte heller fått sina löner.

Restaurangchefen skickade ut ett meddelande till personalen, som Expressen tagit del av, där det står att löneutbetalningen kommer att bli 2-3 veckor försenad.

– Jag blir så trött att jag gick på det här, säger Camilla.

Fick säga nej till förstahandskontrakt

På grund av den uteblivna lönen för maj- och junimånad har Camilla varit tvungen att tacka nej till ett förstahandskontrakt – eftersom hon inte hade någon inkomst.

– Det är tack vare min man som jag kan betala min nuvarande hyra. Men vissa bor ju ensamma och har det här som enda inkomstkälla, vem ska betala deras hyra, deras räkningar?, säger hon.

Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Camilla har fått tips om att begära ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, men säger att det är långsam process.

– På ett eller annat sätt får vi ju lönerna, frågan är bara när.

Restaurangchefen, som vill vara anonym, berättar att han är ångestfylld över att inte kunna betala ut lönerna, men säger att de ska betalas ut inom ett par veckor.

– Sorry, your money is on the way. Det kommer ta ungefär 2-3 veckor, säger han.

Foto: JENS L'ESTRADE

Aldrig varit med om något liknande

Camilla Stein Theander har jobbat i restaurangbranschen sedan hon var 16 år gammal och säger att hon aldrig varit med om något liknande.

Nu vill hon uppmana andra för att kolla upp sina arbetsgivare ordentligt innan de skriver kontrakt.

– Jag önskar ingen det här, håll ögonen öppna, säger hon.

Expressen har försökt nå restaurangägaren utan framgång.