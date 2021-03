Centerpolitikern Johanna Paarup-Jönsson, 38, tillhör dem som varit mest pådrivande bakom Annie Lööfs nya linje att samarbeta med de rödgröna – och att orientera sig bort från den tidigare alliansen.

Hon var under en period ordförande i Stureplanscentern, den grupp Annie Lööf tillhörde och som bidrog till att lansera C som ett modernt storstadsparti för unga kvinnor – vilket gradvis ersatte bilden av C som ett traditionellt landsbygdsparti.

På väg ut

– Jag är på väg ut ur politiken, jag ska sluta i riksdagen, säger Johanna Jönsson som inte vill berätta om sina framtidsplaner.

Riksdagsledamoten från Sollerön i Dalarna har skrivit på Facebook att hennes år i riksdagen varit ”totalt livsomvälvande”. Och att de första fem åren som migrations- och integrationspolitisk talesperson var ”väldigt givande och enormt energikrävande”.

”Den jag var när jag med stor lust tog mig an uppdraget var inte densamma när jag förra hösten bytte inriktning. Det tog stopp”, skriver hon och fortsätter:

”Sedan dess har jag försökt hitta tillbaka till lusten och engagemanget för politiken, men det har varit svårt.”

Uppmärksammat utspel

Johanna Jönsson, i dag partiets talesperson inom området psykisk hälsa, har beskrivits som aktivist mer än politiker. Efter förra valet gjorde hon ett uppmärksammat utspel och förklarade att hon hellre ville släppa fram Löfven än Kristersson, något som också blev partiets linje.

Våren 2018 drev hon som migrationspolitisk talesperson på sitt parti att göra gemensam sak med S, MP och V för att få igenom den kontroversiella gymnasielagen. Det beslutet ses som början på den spricka i alliansen som ledde fram till Januariavtalet 2019.

Hon är riksdagsledamot sedan 2014 och gift med Niels Paarup-Jönsson, som också han sitter i riksdagen för C.

”Ser fram emot att gå vidare i livet. Det finns så många spännande saker att ta sig an”, skriver hon på Facebook.