Byn som S glömde: ”När man behövde så fick man ingen hjälp”

Det lilla enplanshuset i rött tegel som pensionerade fabriksarbetaren Eero Mäkivierikko och hustrun byggde 1976 har Fredriksbergs bästa utsikt över Björkåsen, tre slitna hyresfastigheter från tidigt 50-tal omgivna av småhus i tegel och eternitplattor.

Eero, 79, önskar att han slapp se eländet.

Det är ett urblekt vykort av det som kallas social dumpning, den senaste oförrätten i ett samhälle som nedmonterats steg för steg under hela 2000-talet.

Hyreshusen på Björkåsen i Fredriksberg. ”Många i byn är ju så arga, de undrar varför de inte bara har stängt de här fastigheterna och rivit dem. Men det går ju inte. Det finns regelverk att följa”, säger Anna Forsberg som driver bageriet i byn. Foto: LISA MATTISSON

I en pärm har Eero Mäkivierikko samlat alla de strider han tagit för bygden. De är inte få. Foto: LISA MATTISSON

Linda Töyrä, 41, är förtidspensionär från Kiruna. Hon flyttade till byn för att hjälpa sin dotter med barnbarnen och finnas nära familjen.

– Det finns inte så jättemycket att göra här i samhället. Människor är lite avvisande när de hör vars man bor. Det tror jag beror på att folk tänker att hit skickar de alla socialfall, säger hon.

– Säger man Fredriksberg i Ludvika så tittar de på en konstigt. Hela byn har fått dåligt rykte. Men vi skulle bara starta om på nytt. Vi har haft det ganska kämpigt i familjen. Jag vill bara ha det lugnt.

Linda Töyrä flyttade till Fredriksberg för att vara nära familjen och hjälpa sin dotter med barnbarnen. Foto: LISA MATTISSON

Orten som varit ett av Socialdemokraternas starkaste fästen – invånarna missnöjda.

Eero har en pärm med viktiga papper som han sträcker över.

Det är en förteckning över alla de strider han tagit för bygden, och de är inte få.

Han är ingen man sätter sig på, eller går förbi.

En typisk surgubbe med pärm, och PRO-kepsen stadigt på huvudet.

Bakom Eero tornar det gamla bruket upp sig, med skorstenar som inte släppt ut rök på snart 50 år, men som fortfarande sätter sin prägel på det gamla brukssamhället mitt ute i skogen på gränsen mellan Dalarna och Värmland, med sex mil till centralorten Ludvika.

En gång i tiden bodde det pappersbruksarbetare i hyreslängorna, sedan stängde bruket. Då kom den första flyktingvågen från Balkan och senare Syrien. Samhället dubblerades.

Efter flyktingvågen blev de gamla arbetarlängorna en möjlighet för kommuner i andra delar av Sverige att stjälpa av sig en problematik vars lösning varken var enkel eller billig på hemmaplan. Privata fastighetsägare såg chansen att tjäna pengar på dem som ingen ville hyra ut till.

Fredriksberg är nu ett slags toppdestination för omvänd social turism. Lockande för kommunerna, på samma sätt som skidparadiset Säfsen två kilometer bort dragit till sig barnfamiljer från Mälardalen att tillbringa helger och lov i den allt mer utbyggda skidanläggningen som numera kallas ”resort”.

Barnfamiljerna som upptar skidliftarna under sportlovsveckan far in från stugbyarna och handlar på Coop i byn.

Men Björkåsen är långt från någon resort.

Stugbyn i Säfsen två kilometer bort. Foto: LISA MATTISSON Skidanläggningen drar till sig barnfamiljer på helger och lov. Foto: LISA MATTISSON Fredriksberg ligger nära när skidturisterna behöver handla. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

En gång ett framtidsboende för unga fabriksarbetare – nu en slutstation för dem som saknar valmöjligheter. Ingen av dem som en gång bott där finns kvar. Ingen av dem som flyttat in i husen idag skulle bo där en dag till om de kunde slippa.

Ingen av grannarna vill ha dem kvar.

De boende vet det.

Så här står vi nu.

I Eeros pärm finns en skrivelse till kommunen från 2018. Det var första gången han å PRO:s räkning krävde att något skulle göras åt den sociala dumpningen. Åt stölderna och åt otryggheten. Åt bussarna med missbrukare som tjoade och fyllnade till, krävde pisspausar och bråkade. Åt rapporter om kanyler på bussen, åt rädslan hos de barn som tvingas dela resa med misär. Eftersom de två dagar i veckan hade lektioner i Ludvika sex mil bort och ibland fick åka buss tre timmar om dagen.

Det tog nästan tre år av bråkande. Bussvärdar sattes in för att öka säkerheten. Strax före jul tog Dalatrafik fram en lösning helt utanför boxen. Istället för fyra dagliga turer ställdes en avgång in.

Och vips så hade byn ute på Finnmarken bara tre avgångar per dag. Men inget mer busstök mitt på dagen, ingen buss heller för den delen.

Efter nästan tre års bråkande ställdes en av bussarna in. Nu går det bara tre avgångar per dag. Foto: LISA MATTISSON

Den här historien kan berättas på så många olika sätt.

Fredriksbergarna älskar att dra den.

Rakt på, eller med en konstpaus. Ödesmättat eller slapstick.

Det spelar ingen roll, den är lika rolig varje gång.

Eeros tajming? Den är perfekt.

Det är en onsdag i februari och på taket till ett hus på Björkåsen sitter hyresgästen Henrik med en värmande yllemössa på huvudet. Han försöker laga taket till pelletsförrådet. Det går så där, men utan torra pellets riskerar en handfull kvarvarande hyresgäster att än en gång tillbringa dagar och nätter med dubbla lager ytterkläder, pälsmössor och vinterskorna på i sängen.

I början av februari var det en frysbox här. När Miljöförvaltningen gjorde en inspektion var det 4,5 grader inomhus.

Henrik försöker laga taket till pelletsförrådet på Björkåsen. Foto: LISA MATTISSON

I början av februari täcktes husgaveln av is. Inomhus var det 4,5 grader. Foto: PRIVAT

Gaveln på de mittersta av de tre husen täcktes av ett fruset vattenfall av blå is, där vatten från de spruckna rören trängt ut. Det såg ut som ett absurt litet konstverk, kaskader som fastnat i evigheten.

Nu syns bara mörka fuktfläckar på putsen, men folk på byn har sparat bilder i mobilen.

Det blev en liten sevärdhet.

Lokal-tv gjorde nyheter och fastigheten stängdes. På Facebook postades bilder, den ena värre än den andra. Har ni sett något så jävligt?

Nu är de flesta lägenheter tomma i hyreshusen som sedan tre år tillbaka ägs av fastighetsbolaget StamSten AB, vars ägande enligt hyresgästerna inneburit ett ännu snabbare förfall. Långtidssjukskrivna Camilla, 51, och hennes kille Martin bor ensamma i ett av husen. Pensionären Sten Lambert, 64, och hans bror har varsin lägenhet i det andra. Där bor också husets vaktmästare Henrik och hans arbetslösa fru Tuulikki med sina hundar och katter.

När värmen försvann fick Sten Lambert sova med dubbla ytterkläder och skorna på. Foto: LISA MATTISSON

För Björkåsens hyresgäster är inkomsterna knappa, och betalningsanmärkningar och gamla skulder kan göra valmöjligheterna minimala. Camillas lägenhet betalas av socialen, Martin är hemlös, Lambert har precis betalat av skulder som hindrat honom att hitta annat boende. Det arbetslösa paret Henrik och Tuulikki slipper högre hyra så länge Henrik gör jobb åt fastighetsägaren.

I mitten av längan står det fuktskadade, utrymda huset, där en byggfirma från Västmanland jobbar. Förmannen Lukasz, 44, ber oss följa med upp till vinden.

– Sabotage! säger Lukasz och viftar upprört med armarna. Han pekar på ett gammalt rör som delats på mitten, med ett rakt snitt.

Lägenheten är övergiven. Förra sommarens döda insekter ligger i drivor i fönstren. Väggarna är fläckade av olika vätskor, där fukt bara är en komponent. En gammal gardin fladdrar när vi går ut på balkongen och det knarrar och gungar i golven. Väggarna på utsidan har flagnande puts och hål, och färgen faller av fönstren.

Lukasz tar oss snabbt ur tvåan och visar oss en annan lägenhet, en där väggar och tak målats vita, och golven fått billiga björkfanérgolv. Firman gör löpande jobb åt fastighetsägarnas bestånd i Kopparberg, Fredriksberg och Katrineholm.

Bilder inifrån de fuktskadade husen i Fredriksberg. Foto: LISA MATTISSON Foto: LISA MATTISSON Foto: LISA MATTISSON Foto: LISA MATTISSON Foto: LISA MATTISSON Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vi tittar ut. Bakom gardinen tvärs över spejar pensionären Sten Lambert. Han väntar på att visa oss hur han bor. Ett golv som svajar och gungar när vi går på det, ett stort hål i hallen, och en doft av mögel från både badrum och kök. I duschen är väggen bar, plastmattan har lossnat. På fasaden finns hål, och från balkongen drar en kall vind in i lägenheten.

Värmen i husen försvann redan under hösten, berättar Lambert.

Problemen började inte den senaste månaden, men värst har det varit nu.

Han betalar 5000 kronor i månaden av sin lilla pension, oavsett om han får sova med dubbla ytterkläder och skorna på eller inte.

Sedan två månader tillbaka är Lambert ensam i lägenheten, men den nyss bortgångna hustrun gör sig påmind överallt, i krukväxter, prydnadsföremål och ett kylskåp täckt med bilder på barn och barnbarn.

Grannen Camilla, vars lägenhet är i liknande skick, visar oss runt i sitt övergivna hus. Mobilen får lysa hennes väg i trappan. Belysningen slutade fungera för länge sedan. Hon oroar sig över vilka som tar sig in om nätterna.

Badrummet i Camillas lägenhet. Foto: LISA MATTISSON

Hemma hos Sten luktar det mögel i både badrum och kök. Foto: LISA MATTISSON

En bit av golvet hemma hos Sten. Foto: LISA MATTISSON

Fastighetsägaren: ”Har utsatts för skadegörelse” Fastighetsägaren i Fredriksberg vill inte kommentera bostädernas skick, utan hänvisar till en pågående förundersökning där polisen ska reda ut sabotage som orsakat kylan. Men någon sådan pågår inte, säger Ludvikapolisen till Expressen. Björkåsens ägare StamSten Fastighetsbolag AB svarar via sms: ”Bolagets Fastighet i Fredriksberg har utsatts för skadegörelse på flera ställen i byggnaderna. Detta skedde i början av februari. Ytterligare skadegörelsen på fastigheten har lett till fyra polisanmälningar från vår sida under denna period och utredning pågår. Polisutredningen får leda fram till om den nu misstänkte är skyldig. Värmesystemet åtgärdades inom ett dygn efter att skadorna konstaterades och funktionen var därmed tillbaka. Vi beklagar den olägenhet som detta har inneburit för de boende.” Frågor om husens skick och skötsel besvaras inte. ”Jag kan inte svara i detalj på dina frågor och då det pågår en förundersökning vore det fel av mig att uttala mig om eventuellt misstänkta. Låt oss invänta polisens utredning”. Men någon förundersökning finns inte. Däremot har fyra anmälningar om skadegörelse inkommit till polisen, 6 mars, 27 mars (2), 2 mars, alla fyra nedlagda samma dag eller dagen därpå med hänvisning till att spaningsuppslag och förutsättningar att utreda saknas. Visa mer

Anna Forsberg är också orolig. Hon driver byns lilla bageri, där hon serverar ekologisk husmanskost och hembakt. Om något ska hända, om en positiv kraft behövs, så är hon personen att vända sig till. Anna driver rekoringen, och engagerar sig i glesbygdens överlevnad. Hon har principer, och ger sig inte lätt.

– Vi är mycket för att hjälpa varandra här. Det är fortfarande ett bra ställe att bo på, säger hon. Men innan man bara lägger ner saker och ting borde man tänka på landsbygden och fundera på om man menar allvar med att låta hela Sverige leva?

Anna Forsberg är tonårsmorsa, och har haft barn på den omtalade bussen, men vill nyansera. Hon säger att det är olika hur man uppfattar det. En del blir rädda och känner obehag, andra inte.

Anna Forsberg driver byns bageri med ekologisk husmanskost och hembakt. Foto: LISA MATTISSON

Social dumpning • Social dumpning har uppmärksammats i medierna under de senaste två åren. Expressens Johanna Karlsson var en av de första journalisterna som skildrade fenomenet i ett reportage från Hagfors i Värmland. • Enligt Statskontoret har 120 kommuner under de senaste två åren tagit emot nya invånare som har svårt att försörja sig och där den tidigare hemkommunen har hjälpt till med flytten. • Oftast handlar det om nyanlända invandrare och människor med sociala problem. Och oftast flyttar de från rikare storstadskommuner med bostadsbrist. • I en rapport skriver Statskontoret att man förespråar termen ”aktiv medverkan” istället för social dumpning, då det senare anses nedvärderande. • Våren 2020 uppvaktade 19 kommuner regeringen med krav på att något måste göras. Civilminister Lena Micko (S) sade då till SVT att regeringen uppfattar social dumpning som ett problem, men lovade inga direkta åtgärder. Visa mer

Men principen är fel. Att dumpa utsatta människor mitt ute i skogen och låta dem klara sig själva utan hjälp.

– Nån som varit inne för behandling för att bli nykter, så stoppar man in dem här. Klarar de sig då? Nä. Det är ju omöjligt, säger Anna.

– Många i byn är ju så arga, de undrar varför har de inte bara stängt de här fastigheterna och rivit dem? Men det går ju inte. Det finns ett regelverk att följa, sen borde man kanske ändra reglerna, men det måste ändå ske på rätt sätt.

Hon älskar Fredriksberg, men oroar sig för den skoningslösa nedrustningen.

Och precis som Eero blev hon därför en Kalle-kommunist i valet.

– Ja, jag röstade kommunalt på Kalle och regionalt på nåt annat, säger Anna bestämt.

– Det var inte kommunisterna, det var Kalle. Jag tycker för övrigt inte att något parti står bakom sina gamla ideal. De är mer svårdefinierade och luddigare nu, allihopa.

Anna Forsberg vill nyansera bilden: ”Innan man bara lägger ner saker och ting borde man tänka på landsbygden och fundera på om man menar allvar med att låta hela Sverige leva?” Foto: LISA MATTISSON

Eero röstade på Socialdemokraterna för sista gången 2014. Förra valet blev det Kommunisterna, ”på rent jävelskap”. Foto: LISA MATTISSON

Eero, vars mångåriga kamp mot förslumning och nedmontering fortsätter, pekar på huset mitt emot köksfönstret.

– Där! Dit flyttade de! Både son och dotter. Det var tiptop då, säger han.

Fräscha fina lägenheter, till rimlig hyra. Nära mamma och pappa, i ett samhälle med vårdcentral, polis, räddningstjänst, en skola eleverna kunde gå på alla dagar i veckan och en äldreomsorg som kunde ta hand om de gamla på nära håll.

Nu ser Eero hur samhället han tänkte åldras tryggt i fransar upp sig i kanterna, slits sönder av motsättningar och misstänksamhet.

Han avskyr det, och han har en klar uppfattning om vems felet är.

De som bestämmer.

Socialdemokratin som svek.

Etablissemanget. Eliten.

Rösten svajar till lite.

– Socialdemokrat? Det har jag varit hela livet, socialdemokrat. Men inte längre. När man behövde så fick man ingen hjälp, säger Eero.

Eero röstade på S för sista gången 2014. I det senaste valet gjorde han som många andra Fredriksbergare slag i saken och visade sitt missnöje med en socialdemokrati de tycker har svikit – om och om igen.

– Jag röstade faktiskt på kommunisterna. Fast det var ju på Kalle, säger Eero och plirar lite med ögonen.

När slaktaren Karl Gustav ”Kalle” Nilsson röstades in i kommunfullmäktige 2018 tog Kommunisterna sitt första nya mandat i en svensk kommun på 33 år. Foto: LISA MATTISSON

Han ser omåttligt nöjd ut med tilltaget.

En käftsmäll rakt i nyllet på S som räknat med obrottsligt stöd, men inte levererat. Inte på många mandatperioder.

– Kalle fick mycket röster här, säger han. Tack vare att han är en man som tordes säga ifrån. Han gick till tidningen och härjade och det är precis som jag har gjort i alla år. Jag röstade faktiskt på han på rent jävelskap – för jag var förbannad på S. Det var liksom en protest. Kalle talade om vad vi ville i Fredriksberg, säger Eero.

Ett finger i luften åt makten.

Inte i Stockholm, utan i stadshuset sex mil bort i kommuncentrum där inte en skattekrona sparades på det storslagna projektet Entré Ludvika, en vackert upplyst 183 meter gångbro som skulle knyta stadskärnan närmare sjön genom att låta Ludvikaborna promenera över den fula riksvägen och bangården. Kommunalrådet invigningstalade, sprutade champagne på bron medan blåsorkestern spelade.

”Bron är det bästa som hänt på 50 år i Ludvika. Hela projektet luktar tillväxt och framåtanda!” sade kommunchefen under minglet.

Broprojektet växte sig större och större, blev längre, fick glasväggar, tak, granittrappa, ett färdigställande till varje pris.

Det bästa som hänt Ludvika.

Slutnotan hamnade på över 50 miljoner kronor.

Kommunalrådet sprutade champagne och blåsorkestern spelade när gångbron invigdes. Omkring 500 Ludvikabor promenerade över bron vid invigningen i maj 2014. Foto: Boo Ericsson / Nya Ludvika Tidning Slutnotan för broprojektet hamnade på över 50 miljoner kronor. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

En tid därefter valde fullmäktige att spara två miljoner kronor genom att stänga demensboendet i Fredriksberg, och säga upp fyra personer. Fem åldringar vars enda ankare var de Säfsenbor som visste vilka de var i ett förflutet flyttades långt från anhöriga och platsen de kände och älskade. Samma dag beslöt man att lägga miljoner på en ny minigolfbana inne i stan.

Det blev droppen för många.

Eero föddes in i socialdemokratin, och trodde aldrig han skulle lämna den. Han har PRO-kepsen på, och säger stolt att han varit ordförande i sexton år. Framgångsrika år, där han rekryterat 200 av 700 ortsbor in i pensionärsorganisationen. När Eero tar fram sina pärmar och papper och organiserar så lyssnar många Fredriksbergare.

Men de som bestämmer lyssnar inte längre.

Här i Fredriksberg, där över 80 procent i valkretsen röstade rött fram till förrförra valet, fanns ett av Sveriges starkaste socialdemokratiska fästen. Här, där mil efter mil av skog passeras utan att en enda själ möts har brukssamhället bevarats trots att snart 50 år gått sedan pappersbruket stängde.

Resterna av den gamla industrin är numera en turistattraktion för urban explorers. Foto: LISA MATTISSON Växtligheten börjar ta över i det gamla bruket. Foto: LISA MATTISSON Skalet av en kvarglömd stol. Foto: LISA MATTISSON Rivningen har försenats av en rättsprocess. Foto: LISA MATTISSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Resterna av den gamla industrin tornar upp sig mot himlen, trasiga fönster, nerrasade tegelväggar och en växtlighet som börjat ta över. Platsen har blivit en turistattraktion för urban explorers, ett farligt monument vars rivning försenas av en rättsprocess om vem som ska få tjäna pengar på att ta bort det.

Men också andra lockas till samhället. Det isolerade läget har en särskild dragningskraft.

Bayraren Gerhard, 58, sitter på den lokala pizzerian, Restaurang Jägaren, och tar ett glas vin till lunchen. Han har valt husets dyraste, men medger med ett lätt skratt att inte ens det gör något större avtryck på smakpaletten. Han är den före detta börsmäklaren som tog förtida pension efter att ha gjort sig ekonomiskt oberoende vid 40, och flyttade från München för att hoppa av ekorrhjulet. Här äger han två hus, ett att bo i och ett att hyra ut. Uselt vin på pizzerian är ett obetydligt pris att betala för en tillvaro som inte går ut på att tjäna eller köpa mer.

– Se dig om! Naturen är fantastisk och människor här är som naturen, tysta. Här går klockan saktare, säger han.

Gerhard flyttade från München till Fredriksberg för att få det lugnare. Han tar ett glas vin till lunchen på den lokala pizzerian. Foto: LISA MATTISSON

Om han känner kommunisten Kalle?

Gerhard skrockar. Kalle som stått utanför Konsum och sålt Proletären, menar jag den Kalle? Fredriksbergs überkommunist? Den trevlige Kalle.

Den Kalle.

Jodå.

Men så trevlig att han skulle rösta på honom – nein – uteslutet.

– Never! They are all liars in politik. Socialdemokratän, Kommunismus. Liars! Kalle vet att jag är tysk, han skulle aldrig få mig att rösta på kommunister. Aldrig!

– Jag har frågat honom: säg mig - var funkar kommunism, Kalle? Ryssland? Vet du vad han svarade?! Kuba! Haha!

Om ett par månader kommer åtta av Gerhards vänner att flytta hit från München för att göra honom sällskap.

Det är en osannolik omlokalisering. Men det finns flera sådana exempel. Tyskar och holländare ser paradiset Fredriksberg – vidsträckta vidder, vacker och vild natur, istäckta sjöar och billiga bostäder.

Vidsträckta vidder utanför Fredriksberg sommartid. Foto: SHUTTERSTOCK

Fredriksbergarna älskar också sin bygd. Sjöarna, skidåkningen, skogen, det fria. Lugnet, tystnaden. Avsaknaden av stress. Att mötas av kända ansikten, att bli saknad av någon när man inte synts på byn.

Men just de här dagarna ligger en grå dimma som ett sorgflor över hela Fredriksberg, en rå fukt som kryper ända in i benen.

Februarivinden får människor att huka och skynda vidare.

Under en trasig svensk flagga som fladdrar i blåsten ligger Jans balkong, den enda på hela det övergivna huset i Parkliden som ser ut som att någon bor där. Det gör inte Jan längre, men grejerna har han lämnat kvar. Häromveckan spikade hyresvärden upp masonitskivor för husets ingång, men Jan har ställt dit en trasig plaststol och ett bordsstativ som han kliver upp på, tillräckligt högt upp för att svinga benen över balkongen och in i gamla lägenheten.

Jan tar sig in genom att kliva upp på en gammal plaststol och svinga sig över balkongräcket. Foto: LISA MATTISSON

Jan bestred vräkningen. ”Jag har bott på ett antal ställen och blivit utkastad kors och tvärs, så jag vet vad som gäller”, säger han. Foto: LISA MATTISSON

När alla andra hyresgäster fick flytta på sig förra året så vägrade han. Han har koll på sina rättigheter. Det är inte första gången i sitt 47-åriga liv han bestrider vräkning.

– De gjorde en orosanmälan för att bli av med mig. Sa att jag skrämt i väg hyresgäster. Att jag hade källaren full i stöldgods. Men jag ringde upp soc och så var det där nedlagt. Jag har bott på ett antal ställen och blivit utkastad kors och tvärs, så jag vet vad som gäller, säger Jan.

Grannarna försvann, sen värmen, sen strömmen. Om nätterna hörde han hur det bankade och rasslade i de öde lägenheterna, på dagarna syntes spåren av nattgäster. Huset förvandlades till ett gratishotell, och allt som gick att bära med sig försvann.

Till sist fick Jan ett nytt kontrakt i grannhuset. Foto: LISA MATTISSON

Efter att Jan nött ner värden fick han ett erbjudande om kontrakt i grannhuset. Sedan dess har en liten dragkärra med saker rullat fram och åter mellan ödehuset och nya lägenheten. Ödehuset är en av fyra nu utrymda fastigheter i området som ägs av Anera AB, på 16:e plats på Hem & Hyras lista över Sveriges 20 värsta hyresvärdar.

Om Jan och sambon tittar ut genom köksfönstret så ser de den trasiga blågula flaggan fladdra i blåsten tvärs över gården. Men just nu är det fest och alla som vill komma in är välkomna, så länge de inte är socialarbetare eller poliser. Grannen Björn är där och sjunger, en skåning som tog tåget upp till Dalarna, satte sig på bussen till byn där han flyttat runt.

Tillfälligheter får människor att knacka på dörren här.

– Vi swishade in pengar på förmiddagen och hade nycklar på eftermiddagen. 6 500 kronor är hyran, säger Jan.

Det är tidig eftermiddag, men groggbordet fylls snabbt av tomflaskor och glas, och askfatet svämmar över. Foto: LISA MATTISSON

Anera AB, liksom StenStam på Björkåsen, tar emot hyresgäster med social problematik, skulder, betalningsanmärkningar. De som nekas tillträde när någon forskar i det förflutna.

– Det där jävla Mr Koll, det borde förbjudas! säger Jan och suckar märkbart.

Utanför husen ligger skräp, trasiga vitvaror, bilvrak, och stora högar med hundskit. Uppmaningen att hålla porten låst är mer som en rekommendation ingen bryr sig om.

Lägenheten är en labyrint.

Vi kryssar mellan kartonger och elektronikföremål i travar som täcker varje kvadratcentimeter av fyrarummaren, in till en ö runt hörnsoffan och den stora tv-skärmen. Det är tidig eftermiddag men groggbordet är nästan fullt av tomflaskor och glas, och askfatet svämmar över alla bräddar. Blå cigarettrök fyller det dunkla rummet, där en mörk tygbit slängd över gardinstången gör eftermiddagen till skymning.

Fastighetsbolaget: ”Hårdare med kontroller” Fastighetsbolaget Anera hänvisar alla frågor till driftsansvarig för fastigheterna i Parkliden. Han vänder sig mot anklagelser om att bolaget bidrar till social dumpning och hävdar att man det senaste året blivit ”betydligt hårdare med kontroller”. Men säger också: – Vi tycker att många fastighetsbolag är väldigt hårda när de bedömer personer. I vissa fall försöker vi hjälpa personer som haft problem. Om problemen med underhåll och uppvärmning i Parkliden säger den driftsansvarige: – Sen en månad tillbaka finns det inga problem. Vi har lagt in 150 000 för att justera en bergvärmeanläggning, nu funkar allt perfekt. Lägenheterna i de tomma hyreshusen kommer bolaget eventuellt rusta upp, ”om intresse finns i framtiden”. Visa mer

Platser som har sjunkit djupt ned i betydelselöshet.

Det är platser där populismen växer.

Där status fallit, välstånd minskat, där själva byggstenarna i samhället har eroderat.

Fattigdom är inget absolut krav för att populism ska gro, men inte heller något att bortse från. När två grupper ställs emot varandra uppstår gnistan. Folket ställs mot eliten.

I roten till populismen finns förvissningen om att det som sker ska stamma från folkets vilja. Ideologiskt vilar kärnan på en slags enögd moralism, uppfattningen om folkets oskuld i kontrast mot elitens ruttenhet. Ledaren för en populistisk rörelse upplevs som folkets sanna uttolkare och representant, någon som både kan och ska dra ner byxorna på den elit vars starka egenintressen står i motsats till folkets väl.

Populism är inte något som bara finns högerut, den fäster lika självklart till vänster, i feminismen eller den ekologiska rörelsen, och där den får tag kan den bidra till en ännu starkare och mer konfrontativ rörelse.

När ett sanningens ord ska sägas kan populisten fylla sin roll.

Kalle Nilsson tror att hans framgång beror på att vanligt folk känner igen sig i honom. Foto: LISA MATTISSON

– Det var mitt politiska livs finaste ögonblick, faktiskt. 100 gula västar i Grängesberg och jag fick lämna över protesten mot nedläggningen av badhuset.

Det är Kalle som pratar.

Kalle som alla gillar och röstar på.

Vi möts för att borra i vad det är som gör att så många i Fredriksberg lämnade S och gick till kommunisterna. Den forne medlemmen i Kommunistpartiet, Karl Gustav ”Kalle” Nilsson, 30, numera grundare av Dalarnas Socialistförening, agiterar mot orättvisor och klyftor, mot privatiseringar och politiker som sviker folket. Om det han kallar för en nyliberalism inom S.

– Det här. Det här är vad vi får.

Han sveper ut med handen ut över Parkliden och går till storms mot den sociala dumpningen.

– Vart blev ni av, ljuva drömmar, skrev väl Tage Danielson? När förde socialdemokratin nån slags offensiv arbetarpolitik? Det var väl ATP-reformen? säger Kalle och skrattar.

– Många har varit socialdemokrater för man har velat ha en arbetarpolitik där man önskat välfärd, trygghet och arbete. När sossarna inte levererat det utan helt fallit för nyliberalismen då har de här människorna av rent missnöje flyttat sig till Sverigedemokraterna som ju flörtat ganska hårt med socialdemokratin, där Jimmie Åkesson pratar om Per Albin och folkhemmet.

Kalle Nilsson kom in i kommunfullmäktige mycket tack vare rösterna i Fredriksberg. ”Där vi gick fram som bäst gick vi fram på S och SD:s bekostnad”, säger han. Foto: LISA MATTISSON

Kalle är den mest personröstade av alla i Fredriksberg. Foto: LISA MATTISSON

Centrum mot periferi. Makten mot folket. Makten åt folket.

Kalle är den mest personröstade av alla i Fredriksberg. Han tror att det beror på att vanligt folk känner igen sig i honom.

– Det gäller ju allt, både den förankring jag har fått i Fredriksberg, och när jag lyckats göra videos som blir virala, jag är väl som folk är mest, gissar jag. Någon man kan identifiera sig med. Jag säger saker på det sättet som jag tycker, det finns inget konstlat i mig, säger han och lägger in en stor snus.

– Populist? Jaha? I princip alla som riktar kritik mot etablissemanget, oavsett politisk färg, alla som är färgstarka personer, dem slänger man direkt populistkortet mot. Det beror väl på vad man lägger i ordet populist? Jag är socialist, jag är slaktare, och jag är från Säfsbyn, säger han och rycker på axlarna.

Och stor på Youtube?

– Det också!

”Jag säger saker på det sättet som jag tycker, det finns inget konstlat i mig”, säger slaktaren Kalle Nilsson. Foto: LISA MATTISSON

När han röstades in i kommunfullmäktige 2018 tog Kommunisterna sitt första nya mandat i en svensk kommun på 33 år.

Nu är det 553 dagar kvar till nästa val i Sverige och Kalle berättar om när de gula västarna bestämde sig för att åka in till kommunfullmäktige i Folkets hus i Ludvika. Med sig hade de en insamling med 1357 namn för badhuset i Grängesberg. Bastukvällarna och respekten tillbaka – nu.

Vänsterpopulism mot SD:s högerpopulism. Och NMR:s högerextremism.

Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen är en kraftlös rörelse efter uppbrotten och falangstriderna, en spillra på riksplanet, men i byarna i Ludvikas ytterkanter bor den ledande kärnan. Två futtiga röster blev det i Fredriksberg, men utan Kalle och kommunisterna kunde den siffran sett märkbart annorlunda ut.

Det gjorde den i resten av Ludvika.

Valet 2014 röstade ingen i dalakommunen på nazisterna. 2018 fick NMR 219 röster. Senaste valet röstade dubbelt så många på kommunisterna i Ludvika kommun, 363 röster, majoriteten av dem Kalle-kommunister i Fredriksberg, men också i Grängesberg.

Kalle KG Nilsson fick 40 procent av rösterna personligen.

NMR:s Pär Öberg fick över 100 personröster.

Pär Öberg, NMR, under första maj-tåg i Ludvika 2018. Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Både nazister och kommunister är som starkast utanför Ludvika centrum, i byarna, i samhällena ute i skogarna mot Värmland. Och Sverigedemokraterna har ökat från knappt fem procent valet 2010 till 16 procent 2018. Men i en del orter utanför centrum röstar lika många på SD som på S. I Grängesberg, som brottas med samma problematik som Fredriksberg, har SD i något distrikt dragit iväg tio procentenheter över S.

– Vi gjorde en valanalys. Där vi gick fram som bäst gick vi fram på S och SD:s bekostnad. SD har 30-40 procent av män i LO-kollektivet, då är det inte konstigt att vi tar röster när vi riktar oss till dem, säger Kalle.

I en tid då riksdagspartierna fortsätter våndas över huruvida det alls går att stötta något som också SD önskar utan risk att smittas av den bruna sjukan så uppstår märkliga situationer även på lokal nivå.

Den ledande nazisten Pär Öberg lade under sin tid i Ludvika fullmäktige en motion att alla sammanträden skulle webbsändas, ett demokratifrämjande förslag som trots sitt innehåll bedömdes som omöjligt att bifalla när förslagsgivaren kom från NMR.

Öbergs motion avslogs efter fyra års debatterande men lades igen av Kommunisterna och Sverigedemokraterna. Beslutet att säga ja förra året blev historiskt, den första motion som SD och K fått igenom.

Två populistpartier vann en liten seger till gagn för folket i periferin, med en fråga som riksnazisten i byn lyfte först.

När det blir kväll i Fredriksberg är det dags för Nattpatrullen att bege sig ut och spana. Foto: LISA MATTISSON

Polisens bristande närvaro leder till ett laglöst land. Med sex mil till närmaste polisstation, och mil efter mil av tät skog blir Fredriksberg en plats att göra lite som man vill på. Vi träffar representanter för Nattpatrullen, bybor som i åratal åkt runt och spanat på nätterna.

Dagen före vårt besök har en ortsbo kollat upp en misstänkt bil i natten, där fordonet visar sig vara falskskyltat, och föraren uppenbart onykter. Men samtalet till polisen ger inget den här gången heller, och rattfylleristen försvinner i natten.

När polisen inte kommer har det hänt att Nattpatrullen tagit tillbaka sånt som stulits. Det är inte tillåtet, men nöden har som bekant ingen lag, åtminstone inte i Fredriksberg.

Inte bara pensionerade EU-medborgare tycker att Säfsenområdet har mycket att erbjuda, också kriminella ser chansen till en fristad.

En enslig gård i trakten köptes in för att fungera som en cannabisfabrik. Inne i knarkfabriken växte 1562 cannabisplantor, värda åtta miljoner kronor. Sju män från Stockholmstrakten dömdes för inblandning i tillverkningen.

Men mest är det sånt där vanligt. Stulna bilar, rattfylla, droger, inbrott i bilar, garage och sommarstugor. Främmande människor som går in på gårdar och rotar.

En otrygghet som växer. En ilska mot den handlingsförlamning och flathet som myndigheterna visar.

Under många år fanns inte Fredriksberg på polisens radar. Men nu har byn hamnat högst på prio-listan. ”Vi har sett en 85-procentig ökning av brott under 2020”, säger kommunpolisen Lars-Erik Karlsson. Foto: LISA MATTISSON

Från Fredriksberg är det sex mil till centralorten Ludvika. Foto: LISA MATTISSON

Lars-Erik Karlsson är kommunpolis. Under många år fanns inte Fredriksberg på radarn. Men nu har byn hamnat högst på polisens priolista.

– Vi har sett en 85-procentig ökning av anmälda brott under 2020, säger han.

Majoriteten bedömer han är stölder och skadegörelse som begås av ”livsstilskriminella” och de personer som kommer och besöker dem.

– Jag förstår att det är irriterande i ett litet samhälle som Fredriksberg att det får fortgå, ingen blir inlåst för att de gör ett litet inbrott. Det är likadant i Grängesberg. Men så länge de där bostäderna är kvar kommer vi nog få leva med det.

Karlsson har märkt en skillnad. Förr tyckte man ”fan, är polisen här idag”.

– Idag tycker Fredriksbergarna det är skönt att se oss, säger han.

”Jag ser bara att det blir sämre och sämre”, säger Hans Horn som känner vanmakt över den sociala dumpningen i byn. Foto: LISA MATTISSON

Hans Horm, 75, har varit stridbar i frågor som rör beroendeproblematik. Han satt i riksstyrelsen för ett Narkotikafritt samhälle, och yrkeslivet kom att präglas av att hans bror dog i en heroinöverdos. Under 20 år var han Rias fältarbetare i Ludvika. Det finns inte en missbrukare han inte känt personligen. Empati och respekt för människan präglar honom, men den sociala dumpning han sett i hembyn får honom att känna vanmakt.

– Det går inte att lösa det här. Inte utan mer resurser. Det måste anställas medmänniskor. Missbrukare, psykiskt sjuka, de behöver stödpersoner. Kommunerna har inte råd, det är regeringen som måste fixa det här, säger han.

– Men det spelar ingen roll om de är röda eller blåa eller bruna där bort i Stockholm, för de skiter i det här. Jag ser bara att det blir sämre och sämre.

I en liten vindslägenhet ovanför Camillas tvåa hittar vi spår av människor. Trots att ingen bott där officiellt på länge. Både Eero, Lambert och Camilla har sett skuggor röra sig i de tomma lägenheterna, noterat fladdrande ljus och ficklampor.

Under pandemin har bussarna saknat biljettkontroll. Gratis buss till gratis boende har varit oemotståndligt. De boende migrerar mellan bostäder i Blötberget, Fredriksberg och Grängesberg. Där det är varmt. Där det finns plats. Där någon har pengar, eller annat som behövs.

Vi undersöker de tomma bostäderna. Någon har lämnat sina matrester, någon har haft en fest. Det finns gamla skor, ölburkar. Lambert lyser plötsligt upp när han hittar sin försvunna stekpanna. Här är den!

Långtidssjukskrivna Camilla, 51, bor i ett av hyreshusen på Björkåsen. Hon oroar sig över vilka som tar sig in i huset om nätterna. Foto: LISA MATTISSON

En bunt fläckiga skolpapper ligger kvar på golvet. Foto: LISA MATTISSON

På golvet, fläckat och nedtrampat, ligger en bunt färglagda papper. Det ser ut att vara en sjuårings skrivläxa, med enkla frågor och svar.

Vad heter du? ”Jag heter Eyad” står det prydligt i blyerts.

Vilken skola går du på? ”Jag går på Fredriksbergs skola”.

Vilken färg har din cykel? ”Jag har inte cykel”.

”Inte” har strukits över av fröken. ”Ingen” har hon lagt till.

”Jag har ingen cykel”.

Eyad har lämnat Björkåsen för länge sedan. Nya nattgäster i vindslägenheten har bytts av, alla lika rotlösa.

Lambert sörjer sin fru. Han visar bilder i mobilen på den blomsterklädda kistan där ett gammalt porträtt på henne står.

Lukasz och hans polsktalande hantverkare tittar på skadorna och konstaterar att inget verkar finnas kvar att rädda av huset. Ett försäkringsärende väntar, och kanske en utredning om sabotage.

På Blocket bostad ligger lägenheten som Lukasz visade oss. Den som har målats vit och fått ett ljust klickgolv. Hyran är 4 950 kronor. Då ingår inte internet och extravärme på vintern. Men den är ledig, och inga referenser är nödvändiga.

Anna Gullberg.