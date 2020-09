Buschs hyllning: ”Talande för Sjöstedts karaktär”

I slutet av oktober väljer Vänsterpartiet en ny partiledare, och för Jonas Sjöstedt bär det av till familjen i Vietnam. Under sin sista riksdagsdebatt blev V-ledaren avtackad av de andra partiledarna.

Stefan Löfven överlämnade boken ”Sju sorters kakor”.

– Jag har hört att det finns planer på ett kafé. Vad passar då bättre än att ta med svenskt fika, jag har hört att det finns i New York och snart kanske även i Hanoi, säger statsministern.

Ulf Kristersson bjöd på boken ”Last boat out of Shanghai” om personer som flydde under Kinas kulturrevolution.

– Lite reselektyr, att ha på kaféet kanske. Jag har inte hunnit läsa boken själv, så skicka gärna en recension när du latar dig där borta i värmen, säger M-ledaren.

Sjöstedt om respekten för Lööf

Annie Lööf hade skänkt pengar i Sjöstedts namn till Rädda Barnen. Hon passade samtidigt på att ifrågasätta Vänsterpartiets ekonomiska politik, med hänvisning till att en ”riktig ideologisk debatt” också är en gåva.

Jonas Sjöstedt svarade:

– Vi har haft tydliga motsättningar men samtidigt en respektfull ton. Sedan ska jag bli allvarlig. Du har en viktig roll i svensk borgerlighet framöver, många tystnar eller börjar låta som rasister. Du gör inte det. Det är viktigt och det har jag respekt för.

– I det arbetet önskar jag dig allt gott, jag önskar din familj allt gott och jag önskar dig ett fullständigt misslyckande i genomförandet i januariavtalets klausuler om las och marknadshyror.

”Där har vi en KD-väljare”

Isabella Lövin (MP) överräckte en solcellslampa från Ikea, och Johan Pehrson (L) gav L-ledamoten Fredrik Malms bok ”Naftasyndikat”, om oljebolagets okända samarbete med Stalins Sovjetunion. Pehrson hyllade också Sjöstedts debattstil:

– När man förbereder debatten tänker man ”var som Jonas Sjöstedt”. Skön och avslappnad.

Ebba Busch (KD) hade skänkt ett bidrag till hemlösa.se, en organisation som Sjöstedt varit engagerad i.

– Som så talande för Sjöstedts karaktär, har han valt att inte göra media av det, säger KD-ledaren.

– Vi är lite lika. Vi gillar båda att baka bröd, country, romantiska komedier och plocka bär i skogen. Vi sätter familjen framför allt. Där har vi en kristdemokratisk kärnväljare. Du har en stående inbjudan att plocka bär med mig. Jag kan ta de blå blåbären och du kan ta de röda lingonen.

Jimmie Åkesson (SD) missade avtackningen eftersom han gjorde intervjuer utanför kammaren. SD-ledaren berättade efteråt att han gav guideböcker till V-ledaren.

– Jag gav några turistböcker om Vietnam som han säkert har jättestor nytta av, säger Åkesson till Expressen.

LÄS MER: Sjöstedt petar Löfven från förtroendetoppen

LÄS MER: Löfven öppnar för ny folkräkning