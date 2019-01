Burbyxor – senaste modet får kunderna att haja till

Visst finns det andra klädesplagg och outfits som får dig att synas i en folkmassa men få saker lär slå de nya byxorna från Fashion Nova.

De midjehöga byxorna är gjorda av fuskläder i tunna strimlor som sytts ihop till formen av en bur.

Passande nog heter byxorna "Can't contain this" och de säljs nu på klädesmärkets onlinebutik till priset av 450 kronor.

Populära bland kunderna

De nya byxorna må få modeexperter att höja på ögonbrynen men kunderna verkar gilla dem.

Byxorna som med minimal mängd material inte lämnar mycket åt fantasin säljer som smör, i alla fall om man ska tro Mirror som skriver att byxburen snart sålt slut i klädmärkets onlinebutik.

Ge rumpan ett lyft

Fashion Nova är ett amerikanskt klädesmärke och de unika byxorna går i direkt linje med företagets motto.

"Vi letar alltid efter de nyaste och mest vågade stilarna", står det på Fashion Novas hemsida.

Och byxorna är långt i från det enda chockerande plagget i klädesmärkets kollektion.

Tidigare i månaden släppte Fashion Nova ett par trosor vid namn "Butt lifter boy shorts" som ska hjälpa till att lyfta upp rumpan.

Till skillnad från de spanx-underkläder som många är vana vid har dessa trosor, gjorda av nylon och spandex, ett stort hål för varje skinka.