Buckingham Palace om rasismanklagelserna

Drottning Elizabeth tar Harry och Meghans anklagelser om rasism ”väldigt allvarligt”, enligt uttalandet, rapporterar AFP.

Det var under tisdagen som Buckingham Palace valde att uttala sig om de explosiva anklagelserna som framkom under tv-drottningen Oprah Winfreys intervju med prins Harry och hertiginnan Meghan som sändes av TV3 under måndagskvällen.

Paret upplevde inget stöd från kungahuset

”Hela familjen är sorgsen över att höra den fulla omfattningen av hur utmanande de senaste åren har varit för Harry och Meghan”, skriver kungafamiljen i uttalandet, rapporterar Sky News.

Under intervjun berättade Harry och, framför allt Meghan, hur oskyddade de känt sig under den massiva bevakningen från den brittiska tabloidpressen och att de inte upplevt något stöd från ”firman”, som kungafamiljen kallas.

Enligt paret valde de att bryta upp från Storbritannien och flytta till Kanada när situationen blev ohållbar, och skriverierna om Meghan, enligt dem, eldade på en eskalerande rasism och hotbild.

Meghan berättade att hon ville ta självmord och sökte hjälp för sitt dåliga psykiska mående hos kungafamiljen – som gav henne kalla handen.

Trots hotbilden hade Buckingham Palace meddelat att Archie, när han föddes, inte skulle få prinstitel eller livvaktsskydd.

Buckingham Palace tog ifrån paret alla deras privilegier – bedyrar sin kärlek

Sedan dess har paret strippats på sina privilegier av kungahuset, som ekonomi, livvaktsskydd och prins Harrys militära utmärkelser.

Buckingham Palace bedyrar dock att de älskar paret.

”Harry, Meghan och Archie kommer alltid att vara mycket älskade familjemedlemmar”, skriver Buckingham Palace i uttalandet.

Under intervjun berättade hertiginnan Meghan om att en högt uppsatt person i den brittiska kungafamiljen hade oroat sig över hur mörk hudfärg hennes och prins Harrys son Archie skulle få.

Farhågan hade framförts till prins Harry, vilket han bekräftade senare under intervjun, och han har inte velat peka ut vilken familjemedlem som låg bakom.

Buckingham Palace om rasismanklagelserna: ”Hanteras”

Efter intervjun har dock prins Harry bett Oprah Winfrey att förtydliga att det varken var drottning Elizabeth II eller hennes make prins Philip som oroade sig för barnets hudfärg.

”Ämnena som lyftes, framför allt det som handlade om ras, är bekymrande. Även om vissa minnen kan skilja sig åt, tas detta väldigt på stort allvar och kommer att hanteras av familjen privat”, skriver Buckingham Palace.

