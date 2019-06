Kristian Cardenas, en sminkös från Lubbock i Texas, USA, är van att bli kontaktad av blivande bröllopspar för frågor om hår och smink. Därför blev hon inte förvånad när ett meddelande dök upp i telefonen häromdagen.

Hur konversationen skulle fortlöpa var däremot något som Kristian inte hade räknat med. Den började dock trevligt, kvinnan berättade att Kristian tidigare gjort hår och smink på en väninnas bröllop och hon frågade lite om priser.

”Hej, absolut! Jag skickar en länk till min Facebooksida, och jag tar 1 100 kronor för smink och hår. Jag ordnar med allt utom foundation. Jag reser också med och jobbar efter ditt schema”, blev Kristian Cardenas.

Frågan: ”Är du homosexuell?”

Kvinnan hade fler frågor, och nu tog konversationen en märklig vändning. Det visade sig att den blivande bruden hade homofobiska åsikter.

”Jag har några frågor och jag hoppas att du kan svara. Är du gay?” frågade hon.

”Ja, det är jag, men vad har det att göra med ditt bröllop och med mina tjänster?” blev Kristian Cardenas svar.

Kristian Cardenas kunde knappt tro sina ögon när hon läste vad den blivande bruden skrev. Foto: Privat

Kvinnan förklarade att hon inte kunde tänka sig en att en homosexuell person gjorde smink och hår till hennes bröllop, och Kristian svarade artigt:

”Okej, det är inga problem. Ha en bra dag!”

Du vet väl att det är en synd?

Här skulle man kunna tro att konversationen skulle ta slut – men nej. Det visade sig att den blivande bruden hade mer att säga till sminkösen Kristian.

”Jag har ännu mer frågor. Hur kan du som latina vara gay? Du vet väl att det är en synd att vara gay, eller hur? Jag kommer att be för dig. Jag är ledsen att du valt den vägen som kommer att skicka dig rätt till helvetet. Jag tycker att du gör jättefina sminkningar men jag kan inte ha med någon som är gay på min speciella dag. Bröllopet är i en kyrka och jag vill inte att du går in där. Om du ändrar dig om att vara gay så hör av dig, då kan jag boka in dig”, skrev den blivande bruden i sina sista meddelanden.

Kristian Cardenas svarade inte. I stället valde hon att, utan att hänga ut kvinnans namn eller bild, att visa upp konversationen i sociala medier. Detta för att visa att homofobi finn och hur den ser ut i vardagen.

”Att öppet dela med mig av vem jag är till världen är mitt val. Ett val som jag aldrig kommer att be om ursäkt för. Jag älskar vad jag gör och vem jag är. I dag blev jag lite nedslagen. Homofobi är fortfarande ett stort problem 2019. Försök att bara vara vänliga mot människor ni möter”, skrev hon i inlägget på Twitter.

Stöttas av tusentals

Kristian Cardenas inlägg har delats tiotusentals gånger och många personer stöttar sminkösen.

”Vad är det för fel på den personen”, frågar sig en användare på Twitter.

”Det är så vidrigt”, skriver en annan.

Vissa skriver även att de absolut kommer att boka Kristians tjänster när det blir dags för deras stora dag. Stödet har fått Kristian Cardenas på fötter igen och i ytterligare ett inlägg tackar hon för de snälla orden.

”Jag älskar supporten ni gett mig. Var inte rädd för att skriva ett meddelande och berätta din historia”, skriver hon.