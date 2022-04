Brückners vän är ”100 procent säker” på att han tog Maddie

Treåriga Madeleine ”Maddie” McCann försvann från ett hotell i Praia da Luz under en familjesemester i Portugal 2007. 15 år senare har hennes kropp aldrig hittats och ingen har dömts.

Christian Brückner, en tidigare dömd pedofil och våldtäktsman, misstänks ha kidnappat och mördat Maddie – och hans före detta vän Christian Post är övertygad om att han är skyldig.

Christian Post lärde känna Christian Brückner i en bar i Algarve i början av 2000-talet. Men han insåg snabbt att hans nye vän var en brottsling.

– Jag satt i hans vardagsrum och såg högar med pass på spiselkransen, det måste ha varit mellan 60 och 100 stycken i tre prydliga högar. Han berättade för mig att han tagit dem under sina ”natträder” i Praia da Luz när han klättrade in via balkonger och fönster, säger Post.

”De sade att han var misstänkt i Maddie-fallet”

Brückner berättade för Post att han bara gjorde inbrott nattetid eftersom det var för riskabelt under dagen.

– Han sade att han brukade bryta sig in och sedan ta det han ville ha. Då trodde jag han pratade om kontanter, smycken, pass – men vem vet nu med tanke på det som hänt?, säger Post.

Vänskapen rann ut i sanden 2006 när Brückner bad Post att undanröja bevis i hans hus medan han satt fängslad.

Post bor numera under ett annat namn i Kambodja där han 2018 kontaktades av tyska polisutredare angående Brückner.

– De sade att han var misstänkt i Maddie-fallet vilket kom som en chock för mig, säger Post.

”Jag är 100 procent säker på att det var han”

Post säger att han ångrar att han inte tipsade polisen om att Brückner hade stulit många pass, men säger också att han inte såg några som helst tecken på att vännen var en sexbrottsling.

– Men nu är jag villig att vittna mot honom i domstolen och hjälpa till att få honom fälld, säger Post.

Han är numera övertygad om att det var Brückner som kidnappade Maddie McCann.

– Nu när jag känner till hans förflutna, att han är pedofil och våldtäktsman, är jag 100 procent säker på att det var han. Jag tror han hittade henne av en slump och sedan tog henne, säger Post och fortsätter:

– Jag blir spyfärdig av tanken på att jag brukade umgås med honom. Om han döms för att ha tagit Madeleine hoppas jag att de låser in honom och slänger bort nyckeln.

Tyska åklagare gick 2020 ut med att de misstänkte att Christian Brückner hade kidnappat och mördat Maddie McCann. Men de har hittills inte lyckats bevisa att han är skyldig. Utredningen fortsätter dock.