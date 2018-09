På onsdagen leddes den uppmärksammade rättegången där kulturprofilen Jean-Claude Arnault står åtalad för två fall av våldtäkt mot samma kvinna.

På torsdagen fortsätter rättegången med utfrågning av de sju vittnen som åklagaren har kallat.

När målet ropades på klockan 9 hastade Jean-Claude Arnault och hans försvarsadvokat Björn Hurtig in i salen utan att svara på några frågor från journalisterna på plats. Strax därefter sågs det första vittnet träda in i rättssalen via en sidodörr för att frågas ut.

De kallade vittnena har inte gjort några iakttagelser av de påstådda våldtäkterna – utan är kallade för att på olika sätt höja trovärdigheten för kvinnan och hennes historia.

Ett av de kallade vittnena är en numera pensionerad psykoanalytiker som kvinnan besökte vid den aktuella tidpunkten. Under förundersökningen berättade mannen ur minnet att kvinnan den 19 oktober 2011 – knappt två veckor efter att den första påstådda våldtäkten skett – berättade att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp av Jean-Claude Arnault.

Umgicks innan våldtäkten

En annan person som är kallad att vittna var vid tidpunkten gemensam bekant med Arnault och kvinnan. Inför båda händelserna var hon tillsammans med dem på krogen. Kort därefter berättade kvinnan för henne att hon hade blivit utsatt för övergrepp av Arnault, har vittnet berättat i förhör.

När målsäganden beslutade sig för att polisanmäla händelserna 2011 förhördes hon av en poliskvinna på Södermalms polisstation. Poliskvinnan i fråga är nu kallad att vittna i rättegången. Ett PM som hon skrivit finns med i förundersökningen:

"Jag fann (kvinnan) väldigt trovärdig i sin berättelse. Under förhöret började (kvinnan) gråta och skaka flertalet gånger. Speciellt jobbigt var det för henne att beskriva övergreppen.

"Det var uppenbart en enormt jobbig situation för NN och något som påverkat henne väldigt mycket under en lång tid."

Under den första rättegångsdagen förhördes både Arnault – som helt nekar till brott – och kvinnan som lämnade sin berättelse om vad hon menar hände vid två tillfällen i slutet av 2011.

Massi Fritz: "Väldigt traumatiskt"

– Min klient upplever det som väldigt traumatiskt att återberätta om de här två våldtäkterna och det är klart att det då kommer mycket tårar. Det är självupplevt och det blir svårt att berätta, men det är inte särskilt konstigt, sa Elisabeth Massi Fritz då.

Efter den första rättegångsdagen sa Arnaults försvarsadvokat Björn Hurtig att han såg fram emot torsdagens förhandling, då han skulle få möjlighet att korsförhöra de sju vittnena som kallats av åklagaren.

Han dömde samtidigt ut bevisningen som "spretig".

– Vi pratar om saker som skedde för sju år sedan, enligt åtalet. Nu, sju år senare, ska andra människor som inte varit med i rummet berätta om detta för att styrka upp åtalet, sa Björn Hurtig och fortsatte:

– Så det är klart att det är intressant för mig att ställa frågor om det här, säger Hurtig.

Rättegången väntas avslutas på måndag då slutanföranden är inplanerade.