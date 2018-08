Kriminalvården har beviljat att två journalister – Thomas Sjöberg och Anders Nyström – ska få filma morddömda Johanna Möller på anstalten i Ystad.

I dokument från Kriminalvården som Expressen tagit del av står bland annat att Johanna Möller – känd som Arbogakvinnan – håller på med en resningsansökan för att hennes fall ska tas upp i Högsta domstolen.

”Johanna Möller uppger att hon arbetar med en resningsansökan som skall resultera i en dokumentärfilm samt en bok om denna process”, står i beslutet från Kriminalvården.

Sjöberg har tidigare bland annat gett ut böckerna ”Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken” och ”Ingmar Bergman – En berättelse om kärlek, sex och svek”.

Thomas Sjöberg är en av journalisterna som ska få göra en dokumentärfilm om henne. Foto: MARTINA HUBER

Målet: Dokumentärfilm och bok

Johanna Möller är i både tings- och hovrätten dömd till livstids fängelse för mord efter att hon fått sin pojkvän Mohammad Rajabi att knivmörda hennes pappa och försöka mörda hennes mamma.

Rajabi, som är medborgare i Afghanistan, är dömd till 14 års fängelse och utvisning. Han har erkänt dådet. Johanna Möller hävdar dock sin oskuld och menar att hon är oskyldigt dömd. Högsta domstolen har redan nekat prövning – det är där de två journalisterna kommer in.

Kriminalvården beviljar journalisterna tillstånd att filma på anstalten, visar dokumenten från myndigheten.

Utrustningen måste kontrolleras

”Anstalten Ystad gör bedömningen att Johanna Möller skall beredas möjlighet att genomföra ovan nämnda ljud- och bildupptagning, med följande villkor”, skriver myndigheten och fortsätter:

”All utrusning som T.S och A.N har med sig skall listas och anmälas innan, utrustningen lämnas sedan in efter visitation av personal. Likaså, skall T.S och A.N gå igenom en larmbåge utan indikation. Ljud- och bildupptagning får endast ske i besöksrum.”

Vill ha hjälp att frias

Men beslutet kan förändras om Johanna Möller skulle missköta sig.

”Beaktas bör att beslutet kan komma att omprövas om det avseende den intagne uppstår urinprovsvägran, positivt urinprov eller annan allvarlig misskötsamhet”, står också i beslutet från Kriminalvården.

Tidigare har bland annat Eskilstuna-Kuriren rapporterat om att Johanna Möller försöker få resning med hjälp av två journalister.

Tidningen skrev då att en av anledningarna till att mördaren ville placeras på anstalten Hinseberg var att det skulle vara enklare för journalisterna att besöka henne där.

Expressen har återkommande sökt både Thomas Sjöberg och Anders Nyström som båda valt att inte kommentera.