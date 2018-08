”Familjen” höll en hel stad i skräck

Under 90-talet blev det ­kriminella gänget rikskänt som ”Familjen”.

Tjärna Ängar. I utkanten av Borlänge står ett femtiotal containerformade trevåningshus i beige tegel, med balkonger i brunt, rött och babyblått. Husen som byggdes under miljonprogrammet inkvarterar, nu som då, många av de socialt utslagna i Borlänge.

Våren 1990 ringer dörrklockan hemma hos en ökänd amfetaminlangare som bor i området. I trapphuset står två ungdomar i huvtröjor och baggy jeans med stöldgods i famnen. Eddie och Lennie. Bästisar från skejtparken. Om några år kommer de vara rikskända som ledare i tonårsligan ”Familjen”. Nu är de på jakt efter pengar till pizza och öl.

I hörnsoffan hemma hos langaren sitter Anders, som också säljer tjack. Han reser sig för att öppna dörren.

– Det var två små pojkar var det, elva år någonting. Så sitter vi där i lägenheten, de kommer in med två videoapparater som de har stulit.

Anders "Satan" Karlsén. Foto : MATTIAS RAMOS / SVERIGES RADIO

Småkillarna och tjacklangaren förhandlar. Anders, vars kåknamn är ”Satan”, sätter sig i soffan igen. Han är 1,90-plus, har axellångt blont hår och isblå ögon. Ett muskelpaket som lever efter fyra motton och som brukar ses hoja genom stan med pistol och hagelgevär i cykelkorgen. En man som andra i Borlänge fruktar.

– Den snåla jävla tjacklangaren ville ge 800 kronor styck för videoapparaterna. Jag blir förbannad och säger att de ska ha 1 500 kronor, minst! Och så blir det, säger han.

”Satan” ser potential i Eddie och Lennie. Han blir deras mentor.

Hade man en fiende så skulle den ner, till vilket pris som helst.

– Jag hade några begrepp som jag stod för och det var – ett: sluta aldrig hämnas. Hade man en fiende så skulle den ner, till vilket pris som helst. Och två: berätta aldrig ens för er bästa kompis vad ni har gjort för brott. För de ska inte behöva bära er börda, vid polisförhör till exempel.

– Tre: flasha aldrig med pengar. Det är bara onödigt. Och kom ihåg en sak…. fyra: det är inte polisen som är djävulen. Åker ni fast är det ni som varit klantiga.

Pojkarna lyssnar med stora öron.

– Han var en förebild på många sätt, stor och skräckinjagande, säger Lennie.

– Det var ju liksom, vi ska bli galnare än han när vi blir stora, säger Eddie.

Januari 1995. Eddie är 17 år gammal. Han står inne på matbutiken Skräddar’n i Borlänge i en rånarluva som täcker hans snaggade hår och ringen i vänster öra.

Eddie brukar gå in här och handla eller snatta – han bor bara 500 meter från affären. Nu håller han i ett avsågat hagelgevär som han riktar mot kassörskan.

– Planen var att hota in dom på lagret och öppna kassaskåpet, säger Eddie.

Eddie Andersson då. Foto: PRIVAT Eddie Andersson nu. Foto: Mattias Ramos / SVERIGES RADIO

Hans medbrottsling heter Joel. Kort och smal med långt blont hår, född på kvinnofängelset Hinseberg där hans mamma satt inne för heroinsmuggling.

– Vi kommer in på den här affären, det sitter en kassörska där och det första som händer är att han sopar till kassörskan i huvudet med en batong. Så det var blod överallt där inne, säger Eddie.

Ett vittne som slängt sig ner på golvet bakom läskhyllorna hör hur någon skriker ”skjut djävulskapet”.

Rånbytet blir 24 000 kronor. Det tar inte lång tid för polisen att räkna ut vilka som är skyldiga, och Eddie och Joel kan gripas.

Det sitter en kassörska där och det första som händer är att han sopar till kassörskan i huvudet med en batong.

I tingsrätten beskriver kassörskan hur hon stirrade rakt in i piporna på hagelgeväret när skottet gick av. Att hon inte träffades var ren tur, enligt polisen.

– Man höll vapnet med en hand och då slår det så att kulkärvan gick upp i taket. De hade sett lite för mycket på tv tror jag, säger Mats Jonsson, spanare på polisen i Borlänge, som snart kommer se stora delar av sin arbetstid gå förlorad på Eddie och hans gäng.

Enligt Eddie avlossar han vapnet för att skrämma en kund som gör ett utfall.

– Det var ett varningsskott ju, mot en kund som kommer mot mig. Vi hade skjutit mycket med den där hagelbössan. Det går inte att hålla en hagelbössa med en hand heller.

17-åringarna döms till ett och ett halvt års fängelse. Efter den uppmärksammade rättegången skriver polisen Mats Jonsson ett PM om tonårsligan de båda tillhör.

FAMILJEN I DAG. Många av medlemmarna lever i dag helt andra liv. Från vänster Anders ”Satan” Karlsén, 52, Eddie Andersson, 41, ”Purjo”, 41, och Lennie Doverdal, 41. Foto : MATTIAS RAMOS / SVERIGES RADIO

De lever efter helt egna normer och bär likadana klackringar i guld – symbolen för brödraskap.

– Jag tog med det här till mina chefer och sa att det inte bara blir problem för andra i samhället, utan att det även kommer bli problem för oss poliser att jobba mot den här grupperingen.

Men när spanare Jonsson uttrycker sin oro över grabbarna ger det inget gehör.

En tid efter rånet flyttar kassörskan från Borlänge och hon lider fortfarande av händelsen.

Lennie sitter på en madrass i en kall studentlägenhet i Falun. Det är december 1996 och fullt med snö ute. Han och kompisen ”Purjo”, som är smal som en purjolök och har tjocka glasögon, har kommit överens om att bryta sig in på Norslundsskolan alldeles i närheten.

– Vi är nog bra påtända… Äh men vi går dit och hämtar någon video för att få lite pengar så vi kan knarka mer, säger Lennie.

De bryter sig in på skolan och ser sig om. I källaren under skolan finns en valvformad plåtdörr.

– Så ser vi plötsligt den stora plåtdörren där det står ”Hemvärnet” med ett stort klistermärke på.

Lennie och ”Purjo” har snubblat över ett av militärens mobiliseringsförråd. Plåtdörren bryter de lätt upp med en kofot. Purjo slår på lampknappen och ett grönt ljus sprider sig i det cirka 60 kvadratmeter stora rummet.

Lennie Doverdal då. Foto: PRIVAT Lennie Doverdal nu. Foto: Mattias Ramos / SVERIGES RADIO

Framför dem står fyra stora och ett antal mindre långsmala stållådor som är fastskruvade i betonggolvet.

Inuti lådorna som de skär upp med vinkelslip finns skjutklara vapen avsedda för krig. Fyra KSP-58:or, kulsprutor som vanligtvis hanteras av minst två soldater och monteras på stridsfordon, är nu i händerna på ett gäng missbrukande ungdomar.

– Vill man så klyver man en bil med de vapnen, säger spanare Mats Jonsson på Borlängepolisen.

Lennie ringer en kompis som kommer i bil för att plocka upp vapnen.

– Vi fyller bilen ända upp till rutorna och skuffen med filtar över, bara vapen och ammunition, man kunde inte ens tänka sig att så mycket kan rymmas i en Volvo 240 – som inte var en kombi, säger han.

Medlemmarna i ”Familjen” Lennie Doverdal, 41 I brottsregistret: Stöld, narkotikabrott, brott mot knivlagen, dopingbrott, häleri, misshandel, olovlig körning, bilstöld. Gör i dag: Snickare på en amatörteater. Eddie Andersson, 41 I brottsregistret: Grovt rån, misshandel, olaga hot, medhjälp till grovt narkotikabrott, grovt olaga vapeninnehav, vapenbrott, hemfridsbrott, övergrepp i rättssak, stöld, grov olovlig körning. Gör i dag: Driver ett litet familjehem med inriktning på grovt kriminella ungdomar. ”Purjo”, 41 I brottsregistret: Stöld, vapenbrott, narkotikabrott. Gör i dag: Jobbar med missbruksbehandling och på ett produktionsbolag. Stefan Karlsén, 43 I brottsregistret: Narkotikabrott, stöld, försök till rån, olaga vapeninnehav, olovlig körning. Gör i dag: Takläggare. Nykter sedan sju år. Joel Nordin, 40 I brottsregistret: Mordförsök, grovt rån, grovt olaga vapeninnehav, grovt olaga hot, brott mot knivlagen, häleri, narkotikabrott, bilstöld, stöld, hot mot tjänsteman. Gör i dag: Lever enligt uppgift till Expressen i Thailand efter att ha avtjänat ett 13,5 år långt fängelsestraff för bland annat mordförsök på en polis. Han medverkar ej i dokumentären. Anders ”Satan” Karlsén, 52 I brottsregistret: Narkotikabrott, grovt olaga vapeninnehav, grovt olaga hot, grov misshandel, våld mot tjänsteman, rån, olovlig körning, grovt brott mot knivlagen, bilstöld. Gör i dag: Leder samtalsgrupper för anonyma narkomaner, drogfri i drygt två år och jobbar på en lunchservering. Övriga medlemmar 40-årig man: Driver i dag juristfirma i Stockholm. 44-årig man: Lever i dag Svenssonliv utanför Stockholm. 41-årig man: Har flyttat till Danmark och sagt upp kontakten med sina gamla vänner. 24-årig man: Tog sitt liv i oktober 1999. 25-årig man: Död i överdos december 1999. 31-årig man: Brutalt mördad september 2007.

I en tvårummare i lilla Säter, ett par mil utanför Borlänge, hänger en handfull ungdomar. De har polisskjortor på sig. Kläder de stulit under nattens inbrott mot den lokala polisstationen som de också har vandaliserat.

Det har blivit januari 1997. Stereon i vardagsrummet spelar psytrance. I köket står en svart sopsäck full med starka mediciner från långvården. Tre killar sitter i soffan. En fjärde står upp och leker med en laddad pistol. En femte – ”Purjo” – står i sovrummet intill och kollar sig i spegeln. Polisskjortan sitter illa på hans taniga kropp.

– Då hör jag ett skott gå av i vardagsrummet. Jag springer in och där ligger en av mina vänner på golvet med en pistol i handen och blöder från huvudet. Det tar några sekunder innan jag förstår att han är skjuten i huvudet, säger ”Purjo”.

”Purjo”. Foto : MATTIAS RAMOS / SVERIGES RADIO

Stämningen är kaotisk. Lägenheten är full med droger, vapen och stöldgods från polisstationen. Lennie börjar städa undan bevismaterial.

– För att minimera skadorna, säger han.

”Purjo” går i väg och ringer efter ambulans. När han kommer tillbaka in i vardagsrummet har kompisen krupit några meter och det är långa blodspår på trägolvet.

– Vederbörande hade min skjorta på sig, det vet jag på grund av gradbeteckningen, säger Stefan Dangardt, som då var polischef i Säter.

När polis och ambulans anländer tror de att det är en kollega som ligger skjuten på lägenhetsgolvet. ”Purjo” försöker fly, men kommer inte långt.

Jag springer in och där ligger en av mina vänner på golvet med en pistol i handen och blöder från huvudet.

Några dagar senare häktas han och två andra för inbrottet mot polisstationen i Säter. Ytterligare ett attentat mot polisen har inträffat – någon har sprängt en av polisens lokaler utanför Borlänge, men lokalen var tom under explosionen. Skottlossningarna har hörts på flera platser i staden och medier från hela Sverige är på plats i polishuset i Borlänge, där häktningsförhandlingarna hålls. Utanför står poliser i pälsmössor med automatvapen och vaktar entrén för att hindra fritagningar. Journalisterna tittar på ”Purjos” kompis som har bandage runt huvudet. Kulan har trängt in genom tinningen och gått ut under ögonbrynet – han har överlevt vådaskottet med några millimeters marginal.

Aftonbladet skriver att gänget som sätter skräck i Dalarna kallas för ”Familjen” och samtliga medier följer efter.

– Familjen är inte något de själva kommit på, utan media, säger polisens spanare Mats Jonsson.

– Jag tror det var någons mamma som använde det uttrycket under en rättegång, ”de har ju blivit som en egen familj”. Sen var det någon reporter som snappade upp det och så applicerades det på oss, vilket jag ändå tyckte stämde på många sätt. Vi är ju en familj, säger ”Purjo”.

Våren 1997 och Eddie har blivit förflyttad till högsäkerhetsanstalten Kumla efter en rymning från Gävleanstalten. Han är 19 år gammal och yngst på fängelset.

Första dagen på nya avdelningen ignoreras han helt av de andra fångarna. Efter några dagar kommer en hälsning från en annan kriminell i Borlänge som känner en intagen på Kumla. Eddie blir en i gänget och får sköta jordgubbslandet.

– På kåken knyter man kontakter. Det hände ganska mycket där faktiskt. Fick bra kontakter från utlandet, relaterat till narkotikahantering och smuggling. Så karriären tog ju lite fart där.

Eddie börjar planera en stor smuggling av hascholja från Marocko. När han kommer ut fyra månader senare sätter han i gång. Ett beslut som senare kommer leda till att både han och hans pappa, som agerat kurir på Eddies initiativ, döms till fem års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott, sedan pappan tjallat på sonen i förhör.

På kåken knyter man kontakter.

Det är en kall men klar förmiddag i oktober 1999. En urna ska sänkas ner i marken på Kvarnsvedens kyrkogård i Borlänge. 24-åringen som har gått bort sörjs av sin familj – och av den andra ”Familjen”, för dagen klädda i svarta kostymer. Han är den första i gänget som dör ung men inte den sista. 24-åringen har i svallvågorna av en depression tagit sitt liv. Innan året är slut kommer ytterligare en i gänget vara död.

Eddie, som sitter inne, får tillåtelse att medverka vid ceremonin med tackar nej när han ser den massiva poliseskorten.

”Purjo”, som blivit erbjuden kontraktsvård i stället för fängelse, får inte lämna behandlingshemmet.

Anders ”Satan” Karlsén, 52, Eddie Andersson, 41, ”Purjo”, 41, och Lennie Doverdal, 41. Foto : MATTIAS RAMOS / SVERIGES RADIO

Lennie är där. Steffe, lillebror till gängets mentor ”Satan”, likaså. När urnan sänks ner i marken fattar Steffe ett instinktivt beslut. Han lossar sin klackring från höger ringfinger, klackringen som varit en symbol för medlemskap i gänget, och böjer sig mot marken.

– Då la jag ner min klackring med, säger Steffe.

De andra vännerna i gänget följer efter.

– När då Stefan tar av sig sin ring och slänger ner den känner jag bara att jo, den ska av här och i här, säger Lennie.

Klackringsgänget är splittrat, en av vännerna har dött och klackringarna är begravda.

Eddie står med ryggen mot Dalälven. Framför honom: flera polispatruller med dragna vapen hukade vid sina bilar. Bakom honom: en nollgradig älv. Den här februaridagen 2010 kommer förändra hans liv. Polisen har jagat honom hit i en stulen bil. Hans tjej är gravid igen och har ställt ett ultimatum. Ett ultimatum han kommer bryta om han blir gripen.

– Jag tar alltså beslutet att simma över älven. Tar av min vinterjacka och hoppar i.

Eddie kommer halvvägs innan han svimmar av. Han är avdomnad och flyter med älven. En hjältemodig person räddar hans liv.

När han vaknar upp i sin sjukhussäng ett par dagar senare ligger han och tänker på sina livsval och konsekvenserna de lett till.

– Läkaren sa att jag ska vara jävligt glad att jag inte hade permanenta hjärnskador efter en så lång ytbärgning i det här kalla vattnet. Man får en tankeställare. Jag var på väg att dö för egentligen ingenting.

Det ska vara kul att vara drogfri.

Han ber om att få åka på behandling för sitt missbruk av droger och sin kriminella livsstil och det får han.

I dag driver han ett litet familjehem med inriktning på grovt kriminella ungdomar.

– Den här idén fick jag efter alla mina år på HVB-hem. Det ska vara kul att vara drogfri. Det ska vara konkreta mål, fast arbete och bostad i slutet av en behandling.

Många ur ”Familjen” lever helt andra liv i dag. ”Purjo” bor i en välbärgad förort utanför Stockholm, jobbar sedan drygt tio år tillbaka med missbruksbehandling och på ett produktionsbolag. Steffe är takläggare och har varit nykter i sju år. En annan av gängmedlemmarna driver juristfirma i Stockholm. Lennie, Eddies bästis från skejtparken, jobbar som snickare på en amatörteater i Malmö och drömmer om att bli skådespelare.

– Kicken att stå på scen är den enda som kunnat mäta sig med kickarna från kriminalitet och droger. Den kicken är på riktigt, säger Lennie.

”Familjen” år för år 1994: Kärnan i tonårsligan, som flera år senare kommer få namnet ”Familjen”, köper klackringar i guld till varandra i födelsedagspresent. Januari 1995: Vivo Skräddar’n i Borlänge rånas. Ett hagelgevär avlossas och en kassörska misshandlas med en batong. Förövarna, Eddie och Joel, är 17 år. Hösten 1996: Polisen i Borlänge märker hur missbruket av drogerna ecstasy och LSD, som tidigare knappt existerat i Dalarna, sprider sig lavinartat bland unga. December 1996: Lennie och ”Purjo” bryter sig in militärens mobiliseringsförråd i Falun. De kommer över massor av skjutklara vapen avsedda för krig. Januari 1997: Medier rapporterar att ”Familjen” utropat krig mot polisen i Borlänge, sedan ett polishus sprängts och polisstationen i Säter vandaliserats. Februari 1997: Polisen i Borlänge startar en specialstyrka bestående av runt ett dussin poliser vars enda uppgift är att stoppa ”Familjen”. April 1997: Eddie fritas från Gävleanstalten av kompisen Lennie. Han blir gripen efter två veckor och hamnar, 19 år gammal, på högsäkerhetsanstalten Kumla. Juni 1997: Socialtjänsten skickar Joel på en ”värstingresa” till Florida, på George Scotts träningscamp i Fort Lauderdale. Resan kostar 250 000 kronor. Juli 1997: Joel skickas hem efter en våldsam kritikstorm samt uppgifter i Aftonbladet om att han, på socialtjänstens inrådan, ljugit i sin visumansökan till USA. Juni 1999: Joel som hoppat av ”Familjen”, är fastnar med Lars-Inge Svartenbrandt (bilden) i en rutin­kontroll i Linköping. 15 skott avlossas mot tre poliser, en av dem är centimeter från döden. Joel döms till 13,5 års fängelse. Oktober 1999: En av killarna i gänget tar sitt liv efter att ha hamnat i en djup depression. På urnsättningen begraver de andra i ”Familjen” sina klackringar. April 2001: Eddie importerar 70 kilo hasch från Marocko. Hans pappa är kurir och blir gripen. Båda döms till fem års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott. Mars 2002: En 21-åring med koppling till ”Familjen” skjuts i nacken på nattklubben Stella Blue i Borlänge. 21-åringen blir permanent förlamad i delar av kroppen. Juli 2005: Eddie kommer ut från Norrtäljeanstalen med siktet inställt på att återta kontrollen över droghandeln i Dalarna, vilket han också lyckas med. September 2007: En av medlemmarna i ”Familjen” hittas mördad med tre skott och flera knivhugg vid Sanda skjutbana i Haninge söder om Stockholm. Februari 2010: Eddie är nära att dö när han försöker fly från polisen genom att simma över Dalälven. Han bestämmer sig för att byta bana i livet. Augusti 2011: Thailändska medier rapporterar att Joel, som är en fri man efter skotten i Linköping, gripits för innehav av medieamfetamin i Pattaya.