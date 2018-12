Polisens insats mot rånvåg i Stockholm

Under hösten har polisen fått in anmälningar kring ett 10-tal personrån riktat mot unga personer under 18 år.

– Vi har märkt en ökning av den här typen av brott under hösten och en särskild stegring i november månad, säger Andreas Lindberg vid polisregion Syd.

Brotten ska ha begåtts i bland annat södra och centrala Stockholm.

Efter en jätteinstats från polisregion Syd har man nu kunnat gripa nio personer som misstänks för personrån, övergrepp i rättssak och bedrägeri.

– En stor sammanställning har gjorts av brotten och vi har lyckats ringa in de här personerna.

"Misstänker att de har begått brott tillsammans"

Efter ett stort antal husrannsakningar runt om i Sverige har polisen kunnat gripa de personer som nu är misstänkta för att ha begått rånen.

– Vi misstänker att de har begått brott tillsammans även om vi inte vet ännu vilka andra sociala kontakter de har med varandra.

Personerna är bosatta på olika ställen runt om i Stockholm och hur de kommit i kontakt med varandra är inget polisen kan svara på i nuläget.

– Vi kommer att hålla fortsatta förhör med personerna för att ta reda på vilken koppling de har till varandra och även utreda om de kan tänkas ha någon inblandning i andra brott.

Alla de gripna är unga och flera av dem är under 18 år – den yngsta 14 år.

– Det här är en stor insats. Vårt mål nu är att utreda brotten och få dem att sitta så de inte kan begå fler brott. Sen är det åklagare och domstol som tar över när vårt jobb är klart.

Hotar med knivar

Rånarna har slagit till mot ensamma offer under 18 år i södra och centrala Stockholm.

Ofta i närheten av tunnelbanan eller annan lokaltrafik. Flera gånger har rånarna använt sig av kniv för att tvinga till sig kläder, mobiltelefoner och kontanter.

– Man har även gått på ensamma offer i stor grupp och hotat med våld för att skrämma offret.

"Vi kommer driva det här så långt det går"

Bland annat Enskede är en av de platser där brotten har begåtts. Tidigare i veckan bekräftade polisen en rånvåg som slagit till mot kommunen under hösten och uppmanade föräldrar att möta upp sina barn då de var på väg hem från offentliga platser.

– Föräldrar bör fundera på att möta upp sina barn som tränar vid Enskede IP efter träningen. Vi har knappa resurser och är det så att vi bara prioriterar ett område öppnar det upp för brott på annan plats, sa Mikael Sundberg, kommunpolis i Farsta, till Stockholm Direkt då.

Polisregion Syd utesluter inte att fler personer kommer gripas i samband med insatsen och menar att man kommer att fortsätta göra en grundlig utredning kring brotten.

– Vi kommer driva det här så långt det bara går, säger Andreas Lindberg.