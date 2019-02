Kvinnan drev två thaimassagesalonger, en i Uppsala och Järfälla. Där fick hon minst sex andra kvinnor att sälja sexuella tjänster, något hon själv tjänade pengar på, enligt misstankarna och stämningsansökan som lämnats in till Uppsala tingsrätt.

Foto: Polisen

Kvinnan, som är thailändsk och svensk medborgare, har ”genom anställningsförhållanden eller på annat sätt upplåtit plats, inventarier och förbrukningsmaterial för målsägandena som där tillhandahållit tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning”, enligt åtalet.

Foto: Polisen

Minst 889 fall av sexköp

Mellan augusti 2017 och november 2018 misstänks kvinnan ha ”möjliggjort att ett mycket stort antal” sexköp ägt rum. Det handlar om minst 889 fall, enligt åklagaren.

”Det ekonomiska utnyttjandet har bestått i att XX i de fall sexuella förbindelser mot ersättning förekommit erhållit betalning för massage och samtidigt avstått från att betala målsägandena den ersättning dessa annars skulle ha erhållit”, står bland annat i stämningsansökan.

Foto: Polisen

”Hänsynslöst utnyttjande av annan”

Åklagaren menar att de misstänkta brotten är att betrakta som grova, och att de ”medfört betydande vinning och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan”.

Utöver kvinnan, som åtalats för grovt koppleri, åtalas 14 män – samtliga för köp av sexuell tjänst. Fyra av männen nekar, en erkänner omständigheterna men nekar till brott – resten erkänner helt.

Foto: Polisen

Bland bevisen mot den åtalade kvinnan finns förhör med elva poliser som under utredningen själva erbjöds att köpa sexuella tjänster på salongerna, båda belägna i källarlokaler.

En av poliserna som utgav sig för att vara kund vittnar i utredningen:

– När jag låg på rygg så frågade hon mig direkt om jag ville ha ett ”handjob” och gjorde samtidigt rörelser med händerna som för att visa vad hon menade. Jag sa att jag inte ville det och jag frågade på engelska om det var ok. Hon svarade ”not ok”.

”Don't say no”

– Hon fortsatte massera och frågade upprepade gånger om jag inte ville ha ett ”handjob” eller ”body to body”, säger polisen vidare.

– Hon sa flera gånger ”please don't say no”.

När en polis frågade en kvinna vad hennes chef – alltså den åtalade kvinnan – skulle säga om hon fick reda på att sexuella tjänster erbjöds svarade hon:

– It is ok with her.

Flera papper och pärmar med bokföring finns också med bland bevisen, utöver de utsatta kvinnornas vittnesmål.

”Pentryt var väldigt äckligt”

Polisen beskriver vad de möttes av när de genomsökte adressen i Uppsala. När de plingade på dörren öppnade en thailändsk kvinna, där inne fanns ytterligare tre kvinnor. Alla fyra fördes till polishuset för att förhöras.

”Allt tyder på att kvinnorna bor i lokalen, vilket också kunnat påvisas av den spaning som gjorts mot lokalen. Pentryt var väldigt äckligt. Kvinnorna har lagat mat på en spis men det saknas fläktsystem så alla ytor på skåp, bänkar mm var kladdiga av stekos/stekflott”, står bland annat i rapporten.

Foto: Polisen

Lokalen bestod av fyra rum, numrerade 1-4. Det fanns också en toalett, ett duschutrymme och ett pentry.

Polisen beskriver de numrerade rummen:

”I alla rum var det väldigt dov belysning och vid en första anblick såg det ganska fräscht ut. Det låg en madrass på golvet i varje rum som var bäddad med lakan samt handdukar. Denna uppfattning ändrades när lampan i taket tändes. Lakanen var besudlade med smutsfläckar och rummen var orena och kändes sunkiga.”

Foto: Polisen

Kondomer och dagen-efter-piller hittade

Övervakningskameror var uppsatta i lokalerna i Uppsala och Järfälla. Polisen skriver i sin avrapportering att ”det kändes lite som om de ville ha koll på varandra men även att man skulle kunna ha koll externt på tjejerna i båda lokalerna”.

I byrålådor har polisen också hittat kondomförpackningar och akuta p-piller, så kallade dagen-efter-piller.

”Kondomförpackningarna tyder på att det sker i större omfattning”, skriver polisen.

I lokalerna har polisen hittat både bokföring och pengar – bevis på att det bedrivits bordellverksamhet, enligt polis och åklagare. Foto: Polisen

Den åtalade kvinnan påstår i förhör att hon sagt till sina anställda att de enbart får massera kunder och att ”allt annat är olagligt”.

– Nej, jag har inte lagt märke till att något sådant skulle ha hänt. Det har varit normal massage på salongen.

– Jag har sagt åt dem att om de vill göra annat får de göra det utanför min salong.

Det trots att de andra kvinnorna vittnat om att de ska fylla i papper om massage varit ”vanlig” eller med sexuella tjänster.

Advokaten: Hon förnekar gärningen

Kammaråklagare Carl-Johan Granlund är ansvarig åklagare i ärendet.

– Bevisläget är gott, vi har haft en omfattande utredning med både polis och skatterevisorer, säger han.

Vilket straff han kommer yrka på för den åtalade kvinnan vill han inte gå in på.

Eva Glimstedt Torslow försvarar den misstänkta kvinnan:

– Hon förnekar gärningen, säger hon.

– Hon gör gällande att det här är något som hon inte känt till.