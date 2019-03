Tidigt på morgonen den 27 juli hittades 28-åriga småbarnsmamman Nella Olander livlös vid en gångtunnel i Fagersta. Då hade hon blivit våldtagen och skuren i halsen så svårt att hennes liv inte gick att rädda.

En av gärningsmännen – Johan Fallqvist, 28 – berättade under utredningen om sina fantasier. Att han under den aktuella kvällen gick ut för att hitta en kvinna att mörda. Att det var just Nella som blev hans offer var en slump.

I tingsrätten dömdes Fallqvist till livstids fängelse för mord och grov våldtäkt.

En 14-årig pojke, som enligt tingsrätten deltog vid händelsen, åtalades aldrig eftersom han inte var straffmyndig vid tidpunkten.

Fallqvist erkände det brutala mordet – men var inte nöjd med straffet. Domen överklagades och en ny rättegång har nu hållits i Svea hovrätt.

”Hans avvikande personlighet”

På måndagen meddelade Svea hovrätt den nya domen: Johan Fallqvist får ingen strafflindring. Livstidsstraffet står kvar.

I domen står:

”Hans avvikande personlighet synes ha varit helt avgörande för agerandet.”

”Sammantaget är emellertid skälen för ett livstidsstraff så starka att Johan Fallqvists personliga förhållanden inte ger utrymme för att bestämma påföljden till ett tidsbestämt fängelsestraff. Tingsrättens påföljdsbestämning ska därför inte ändras.”

Nellas mamma Camilla: ”Fruktansvärt fysiskt ont”

Inför rättegången i hovrätten gjorde Nella Olanders mamma Camilla Malmström en intervju där hon berättade om sorgen efter mordet på dottern.

– Att förlora ett barn, och på det här sättet. När vi allt eftersom fått reda på mer detaljer om vad de har utsatt henne för ... Min hjärna vet vad som hänt men jag kan inte ta det till mig. Det gör så fruktansvärt fysiskt ont. Att stänga av blir en överlevnadsinstinkt, sa hon då.

Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Varje gång jag åker till jobbet är jag tvungen att åka över tunneln. Där börjar tårarna komma och sedan gråter jag hela vägen till jobbet, ungefär 25 minuter. Det är ett sätt att försöka släppa ut lite. Men det är mest bara förtvivlan över det hon tvingades utstå.

Foto: Privat

Nellas dotter: ”Mamma är död för evigt”

Vid intervjun berättade modern att hon bara hade varit nere i tunneln vid ett tillfälle efter mordet, då tillsammans med sitt barnbarn – Nellas dotter.

– Det var då hon frågade om mamma var död för evigt. Jag svarade ja på den frågan. När vi gick hem så upprepade hon för sig själv som ett mantra: ”Mamma är död för evigt. Mamma är död för evigt”.