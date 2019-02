Mordmisstänkte influencerns egna ord – inifrån rättssalen

Rättegången mot den influencer som står åtalad misstänkt för mord på sin exflickvän, fortsatte i dag i Solna tingsrätt.

Kvinnan hittades död i badkaret i sin lägenhet i april 2018. I lägenheten fanns då också kvinnans barn.

Utredningen har tidigare påvisat mannens destruktiva förhållande med kvinnan – och under rättegången pressas nu den misstänkte hårt av åklagaren.

Influencern menar att han befunnit sig utanför lägenheten på mordnatten, men att han aldrig varit inne i den.

Influencern: ”Visst inte vad jag skulle göra”

Själv säger mannen att han väntat utanför bostaden – ovetandes om huruvida kvinnan var hemma. Han menar att hans telefon vid tillfället var spärrad, och att han därför valde att vänta utanför.

– Jag visste inte vad jag skulle göra, jag väntade på tidningsbudet, jag satte mig där, sa den mordmisstänkte under rättegången och menar att det till sist blev för kallt, och att han då begav sig hemåt.

Under onsdagens rättegång plockade åklagaren också fram uppgifter om att influencern under natten ska ha ringt en kvinna som under samtalet i bakgrunden hört en barnröst.

”Har sagt min teori till er”

Men mannen fortsätter att hävda att han endast befunnit sig utanför lägenheten.

När åklagaren menar att masten den misstänktes mobil kopplats upp emot räcker till hans egen lägenhet kommer influencern med en till förklaring:

–Jag har sagt min teori till er, att när jag var på plats, så satte jag på flygplansläge för att jag hade låg procent på batteriet.

LÄS MER: Influencerns utbrott mot exet innan hon hittades i badkaret