"Why so serious" stod det i blod på spegeln inne på den offentliga toaletten vid Järntorget i Örebro. Nedanför på golvet låg en livlös man, dödad med flera knivhugg.

Innan den numera dömda mördaren greps skrev han anonyma brev adresserat till polisen med ledtrådar om mordet.

– Det är lite som filmen ”När lammen tystnar”, som en skräckfilm, säger Mats Öhman, polis i Örebro.