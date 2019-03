Misstänkte spionens företag förlorade pengar

Det var under en middag på en restaurang i centrala Stockholm som polisen plötsligt rusade in och grep flerbarnspappan. Då hade Säpo övervakat honom under en längre tid – men väntade med gripandet för att kunna ta honom på bar gärning, enligt uppgifter till Expressen.

Nu sitter mannen häktad misstänkt för att ha rekryterats som agent av främmande makt – han greps med en rysk underrättelseagent enligt Säpo.

Flerbarnspappan är nu häktad på sannolika skäl, den högre misstankegraden, för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige.

Mannen nekar till brott.

Företaget gick back: ”Ej kommit i gång”

På sin Linkedin-profil och på det egna bolagets hemsida ser flerbarnspappans meritlista lång ut, med en mängd tidigare uppdrag. Han har i många år arbetat som teknisk konsult, bland annat inom robotteknik. Enligt hemsidan har han även arbetat med bland annat programmering av mobiltelefoner och simuleringar av virus. Företaget skriver att man besitter teknisk spetskompetens inom avancerad teknik.

Den 45-årige flerbarnspappan häktades på fredagen. Foto: Janne Åkesson / Swepix

Tidigare har han även varit forskare på Chalmers tekniska högskola och haft konsultuppdrag hos Volvo.

I häktningsframställan framgår att brottet misstänkt ha begåtts de två senaste åren. 2017 startade mannen ett aktiebolag, efter att i flera år ha drivit en ekonomisk firma inom samma bransch.

Men årsredovisningen från samma år avslöjar att affärerna gick dåligt. Företaget redovisade noll kronor i intäkter, och gick därmed back.

”Negativa nyckeltal beror på att verksamheten ej riktigt kommit i gång under 2017, och att vissa kunskapshöjande och andra investeringar har gjorts.”, skriver man som förklaring i dokumentet.

Av en tidigare kollega beskrivs han som en person med djupa kunskaper inom mjukvaruutveckling och programmering. Men ex-kollegan misstänkte att affärerna gick dåligt, då flerbarnspappan nyligen sökt jobb och skrivit kollegan som referens.

– Jag tänkte att kanske företaget inte går så bra då. Det var lite konstigt att han inte kontaktade mig innan han satte mig som referens, det brukar man göra. Det var ett jobb inom mjukvaruutveckling vid ett företag i regionen, säger ex-kollegan.

Mannens företag gick back. Foto: Skärmdump

Chalmers: ”Ingen tillgång till känsliga uppgifter”

Christian Borg, pressansvarig på Chalmers, säger att man fått bekräftat att en tidigare forskare vid lärosätet sitter häktad.

– Han slutade här för ungefär sju år sedan. Han sysslade med modellering av mjuka material på dåvarande institutionen för teknisk fysik.

Borg säger att man står till förfogande för utredarna, men att mannen inte haft tillgång till någon känslig information.

– Vi ser inte någon koppling till hans gärning här, på de medieuppgifter vi ser. Det kan vi inte göra. Vi konstaterar att såvitt vi vet hade han inga känsliga kunskaper eller tillgång till känsliga uppgifter. Det var ganska generella kunskaper som han hade. Allt han arbetade med är öppet publicerat offentligt.

Volvo Cars, som mannen haft konsultuppdrag hos, skriver till Expressen att man enligt företagets riktlinjer varken kan ”bekräfta eller dementera vilka personer som har eller haft haft uppdrag här”.