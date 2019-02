Kvinnorna hade alla samma berättelse: en man smög upp bakom dem och sexuellt ofredade dem – sedan flydde han platsen. Vid flera tillfällen bar han ett ljusblått munskydd.

Anmälningarna duggade tätt, inom loppet av en helg hade mannen gett sig på fem kvinnor.

Uppsalapolisen inledde en stor polisjakt efter mannen och gick ut med vädjan till allmänheten att identifiera den misstänkta mannen – och i förra veckan greps en misstänkt man i 25-årsåldern efter tips om att någon sett honom gå ur en bil med munskyddet på.

– Han rörde sig mot en kvinna vid en busshållplats men när någon sa ”är det inte han som antastar kvinnor” vände han, sa Lisa Sannervik, polisens presstalesperson då.

Efter att mannen släpptes tidigare i veckan gjorde Uppsalapolisen en specialinsats. Han har vållat stor oro i staden och därför bestämde polisledningen att snabbt ta ett grepp om ärendet - och punktmarkera mannen efter att han blivit frigiven tidigare i veckan.

Mannen övervakades av polisen

Samtidigt gjordes en stor utredningsinsats för att samla in alla brottsmisstankar och ge åklagaren ett underlag för att anhålla mannen på nytt.

– Poliser i yttre tjänst övervakade den misstänkte så att inga nya brott skulle äga rum, säger Uppsalas polischef Jale Poljarevius.

Åklagare anhöll mannen i sin frånvaro under torsdagen och senare under dagen kom han själv in till polisen.

Uppsalas polischef Jale Poljarevius. Foto: PRIVAT PRIVAT

– Den misstänkte kom till slut in självmant till oss och frihetsberövades, säger Poljarevius.

– Uppsala är nu lite tryggare.

Jale Poljarevius riktar ett särskilt tack till allmänheten som hjälpte till med tips som gjorde att mannen kunde identifieras tidigare i veckan - och polis och Uppsalas åklagare som till slut kunde få honom bakom lås och bom.