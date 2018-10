Det är på kvällen den 26 april i år som flera personer ringer in till SOS och slår larm: Deras granne i lägenhetshuset i Rissne har blivit knivhuggen och ligger blödande i porten.

Polis och ambulans rycker ut till platsen och finner den svårt skadade kvinnan, som omhändertagits av sina grannar. Hennes liv går inte att rädda och hon avlider på platsen.

Polisen följer blodspåret i trappuppgången som leder dem till kvinnans lägenhet. Där hittar de den 33-årige mannen som hyrt in sig som inneboende i hennes bostad. Han sitter skräddare inne på toaletten, bredvid en blodig kniv.

Till poliserna som konfronterar honom säger han: "Det var jag som gjorde det, kniven ligger där".

Mördaren: "Hon var jättesnäll"

På måndagen meddelade Solna tingsrätt sin dom mot mannen. Han döms till 17 års fängelse för mordet på sin hyresvärd.

33-åringen flyttade in under hösten 2017. Kvinnan hade en uthyrningsdel i sin lägenhet med separat ingång som mannen hyrde in sig i. Under de första månaderna fick han studiemedel och kunde betala för sig, men när han hoppade av sina studier försvann den möjligheten.

I stället hamnade han efter med hyran – och såg inte att han hade någon möjlighet att betala. Då började han fundera på att mörda hyresvärden.

I efterhand har han haft svårt att motivera sitt dåd:

– Nu förstår jag inte vad jag tänkte, men jag tänkte att ja om jag skulle döda henne, skulle skulden skulle liksom försvinna, det var min tanke, jag hade inga problem med (hyresvärden) själv det var skulden som jag ville ja ta hand om, säger han i förhör.

Skickade SMS innan mordet

Enligt honom fanns det aldrig någon konflikt mellan dem. Hon hade påpekat att hon ville ha pengar för den uteblivna hyran, men inte på något aggressivt sätt.

– Nej, nej. Hon var jättesnäll, säger han i förhör.

Den 26 april skred han till verket. Han satt i sin lägenhet och drack gin blandat med Sprite, när han hörde av sig till kvinnan via sms:

"Hej kommer du vara hemma typ kl 20.00 jag har något att ge dig och vill prata lite med dig."

Värden hälsade att han var välkommen.

När han kom in till hennes del av bostaden var han beväpnad med kniv, som han gick till angrepp med. Kvinnan lyckades fly ut ur lägenheten och ta sig till grannar som kunde hjälpa henne – men skadorna hon fick var för svåra och hon avled på platsen.