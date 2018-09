Från januari till maj i år misstänks de två 25-åriga kvinnorna, från södra Stockholm, ha smugglat in stora mängder kokain till Sverige. Knarket kom enligt åklagaren från Brasilien – i pappersark.

– Man har dränkt in kokainet i papper och tagit in till Sverige. Det har skickats per post från utlandet, säger åklagare Martin Westling.

Det handlar om totalt 27 försändelser och närmare 14 kilo, enligt åtalet.

Smugglade in knark – för miljoner

Knarkets värde på gatan:

13 miljoner kronor, enligt Tullverket.

Martin Westling däremot vill inte slå fast något värde men menar att ”det är betydande”.

– Det har varit hög renhetsgrad i kokainet, säger han.

Kvinnorna ska ha hämtat ut tjocka försändelser med dokument på posten. Sedan har de, enligt åtalet, använt en lägenhet – som en av kvinnorna hyrde av en föräldraledig mamma – för att utvinna kokainet ur pappersarken. Detta ska ha skett med hjälp av ett lösningsmedel de köpt på Kjell & Company.

Enligt tullen köpte en av kvinnorna vid ett tillfälle upp hela lagret i en av butikerna.

Kvinnorna förnekar brott

Kvinnorna avslöjades efter ett tullbeslag i maj. De har suttit häktade sedan dess – men förnekar brott.

En av dem är väldigt förtegen i förhör och svarar ”ingen kommentar” på nästan allt.

Den andra berättar att de båda kvinnorna har känt varandra i tio år och är bra kompisar.

– Men vi har ingen affärsmässig relation, uppger hon i ett förhör.

Hon hävdar vidare att pengar hon fått insatta på sitt konto i samband med att hon hämtat ut olika försändelser kommer från svartjobb. I övrigt är även hon förtegen.

Stora pengar på kokainsmuggling

Men pengarna ska enligt tullen ha rullat in i samband med den misstänkta smugglingen.

Under en husrannsakan hittades över 200 000 kronor och 350 euro i kontanter under madrassen hos en av kvinnorna, samtidigt som hon hade över 110 000 kronor på ett bankkonto. Samma kvinna köpte förra hösten en bil för 145 000 kronor, och spenderade över 30 000 kronor på varuhuset Harrods under en Londonresa i maj.

Hon har också upprepade gånger rest till Rom, Alicante och Zürich.

Tullverkets knarkbeslag ökar

Narkotikan näst intill flödar in i Sverige numera – och smugglarnas metoder blir enligt Tullverket allt mer avancerade. I vintras släppte tullen siffror som visade att kokainbeslagen ökade med 98 procent under förra året.

Och 2018 ser ut att bli ett nytt rekordår.

Snart kommer även åtalet i ett fall där tullen i Skåne tidigare i år kunde avslöja omfattande smuggling av 300 kilo kokain. Nu väntar också rättegång för de två kvinnorna i Stockholm.

– Med hänsyn till mängden och kokain och dess farlighet kommer jag att yrka på ett betydande straffvärde, säger åklagare Martin Westling.