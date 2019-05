Abbe ”Blattelito” Alsaadi är dömd till 18 års fängelse för att ha mördat sin exflickvän och för att ha begått flera andra brott mot kvinnor. Träningsprofilen injicerade drogämnet tramadol i kvinnan och la henne i badkaret där hon drunknade, har Solna tingsrätt slagit fast.

Alsaadi har nekat till mord och överklagat domen till hovrätten. På tisdagen inleddes den nya rättegången.

Mordmotivet var att ”Blattelitos” fasad som influencer och träningsprofil var på väg att rämna, enligt domstolen. Den fasaden hade han byggt upp med tramadol – för att stå ut med smärtan på tatueringsbritsen – och steroider för att bygga upp sina muskler.

När influencern, vars Instagram var full av bilder från gymmet, kom till hovrätten efter över ett år i häktet var han förändrad.

”Blattelito” Alsaadi kom i handfängsel

Alsaadi kom i en bil från Kriminalvården och leddes in i hovrätten av tre kriminalvårdare. På sig hade han en långärmad T-shirt med texten ”Uniform of the free” – de frias uniform. Händerna hade han låsta i bojor som satts fast i ett midjebälte.

Abbe Alsaadi valde att inte kommentera hur han ser på den kommande rättegången i hovrätten. Hans försvarare Hanna Lindblom säger:

– Det var första dagen i dag, och vi tycker att det känns bra hittills.

I dokument som Expressen tagit del av framgår att ”Blattelito” Alsaadi och Hanna Lindblom tagit fram hela 59 punkter som de hoppas ska leda till en friande dom.

Kvinnan: Han blandade ihop det till en spruta

Vissa punkter handlar om mordoffrets psykiska hälsa. En punkt handlar om en av ”Blattelito” Alsaadis exflickvänner som vittnat om att hon såg honom göra i ordning mordsprutan.

I förhör har hon sagt:

– Jag satt i soffan och han var här i köket, och han krossade tramadol och blandade ut det med en, en nässpray som jag hade i kylen, säger kvinnan i förhör.

– Det var det som han hade som vätska, och sen krossade han tramadol och så blandade han ihop det till en spruta.

Nu vill influencern att hon ska pressas på vad hon sagt tidigare.

Hanna Lindblom: Kan inte utesluta olycka

Andra punkter rör förhör med Alsaadi själv, en anhörig till honom, poliser och personer som ska berätta om den rättsmedicinska och rättskemiska undersökningen av offret.

De personerna ska, enligt försvararen, styrka:

Att det inte går att utesluta självmord eller en olyckshändelse.

Att det inte går att beräkna hur många tramadoltabletter det handlar om.

Att det inte går att utesluta att tramadolen intagits oralt.

Stor del av bevisningen i hovrätten är samma som i tingsrätten. Försvarsadvokat Hanna Lindblom skriver vidare i bevisuppgiften att hon kan komma att kalla till förhör med ytterligare en sakkunnig ”angående tramadolens egenskaper samt lösningsförmåga”.