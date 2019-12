Bröt sig in i rabbinens hem – minst fem skadade

Det var vid 22-tiden, lokal tid, som en grupp människor samlats i en rabbins hem i Monsey, New York. De firade den sjunde kvällen av Hanukka då en man beväpnad med machete bröt sig in i bostaden.

– Han tryckte sig in, smällde igen dörren och sa 'ingen av er kommer ut härifrån'. Sen tar han fram en machete och börjar göra det otänkbara, säger rabbinen Yisroel Kahan som befann sig i huset vid tiden för attacken, till BBC.

Det var vid 22-tiden, lokal tid, som Grafton Thomas bröt sig in i en rabbins hem och högg ner minst fem personer. Foto: PETER FOLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Minst fem personer skadades då mannen gick till attack.

Aron Kohn, 65, befann sig också i huset vid tillfället, och har berättat för New York Times att mannen även försökte komma in i en synagoga i byggnaden intill – innan han flydde platsen i ett fordon.

– Men dem hade låst dörren, säger han till tidningen.

Två av offren vårdas fortfarande på sjukhus.

Senare under söndagen kunde 37-årige Grafton Thomas gripas misstänkt för mordförsöken.

Bara ett i raden av flera hatbrott

Händelsen är bara ett i raden av de hatbrott som riktats mot judar i området under den senaste tiden. Enligt BBC ska polisen i New York ha fått in inte mindre än åtta ärenden med ett antisemitiskt motiv sedan 13 december.

Bland annat har en man tidigare i månaden gått in i ortodoxa judiska samhällsorganisationens huvudkontor i Brooklyn och hotat med att skjuta någon. Vid ett annat tillfälle har en kvinna i 30-årsåldern slagit tre judiska kvinnor i ansiktet.

Flera personer befann sig i rabbinens hem för att fira Hanukkas sjunde kväll vid tiden för dådet. Foto: CRAIG RUTTLE / AP TT NYHETSBYRÅN

Tidigare har även Dermot Shea, kommissionsledamot för polisdepartementet i delstaten New York, sagt att antalet hatbrott ökat med 22 procent i år.

– Du ser hur någon ritar en svastika, någon kastar en tegelsten genom ett fönster och en kvinna får peruken avdragen då hon går på gatan med sina barn, sa han till BCC.

Pastorn: ”Mentalt sjuk”

Enligt Grafton Thomas familj och vänner ska attacken dock vara en handling av en desperat psykiskt sjuk man, snarare än ett hatbrott.

– Grafton är ingen terrorist. Han är en man med en psykisk sjukdom i Amerika, och systemet har inte behandlat honom väl. Han är ingen våldsam person, säger Grafton Thomas pastor sedan tio år tillbaka till New York Post.

Grafton Thomas misstänks ha brutit sig in i rabbinens hem – och skadat minst fem personer. Foto: ROCKLAND COUNTY CORRECTIONAL CENTER / HA / EPA TT NYHETSBYRÅN

Vid tiden för attacken bodde Thomas tillsammans med sin mamma och enligt boende i området hade han under de senaste åren isolerat sig mer och mer i hemmet.

– Han är en väldigt kärleksfull man med mycket kreativitet och en vacker själ, säger Taleea Collins som är vän med Thomas mamma, och även hon hävdar att han led av en psykisk sjudom.

Vilken typ av psykisk sjukdom det gäller eller vilka typer av mediciner Thomas ätit för sina symptom har dock inte framkommit.

Trump uppmanar till gemensam kamp

Efter knivattacken i rabbinens hem uppmanar Donald Trump människor att samlas för att kunna bekämpa antisemitismen.

”Det är fruktansvärt. Vi måste alla samlas för att bekämpa, konfrontera och utrota de onda gärningar som utgörs av antisemitismen”, skriver presidenten på Twitter.

Under söndagen höll New Yorks guvernör, Andrew Cuomo, en presskonferens där han kallade söndagens dåd för ”inhemsk terrorism”.

– Det är inhemsk terrorism. Det här är människor som vill skada samhället, skapa massvåld och generera rädsla baserad på ras, färg och religion, sa han under presskonferensen enligt BBC.

Attacken kommer sex månader efter den dödligaste antisemitiska attacken i USA:s historia, där en man sköt ihjäl elva personer i synagogan Tree of Life i Pittsburgh. Tidigare den här månaden sköts även en polis och tre personer ihjäl i en judisk matvaruhandel i New Jersey.