Bröllopsbilden från kriget som vinner VM i fotografi

Niclas Hammarström är just hemkommen efter sitt sjätte uppdrag i Ukraina sedan januari förra året. Nu senast har han varit på plats under tre veckor i Kramatorsk, Cherson och Bachmut – mestadels längs östfronten.

– Inget av de många krig jag bevakat under min karriär har kommit i närheten av detta, säger han.

– Såväl vad gäller brutaliteten som i hur det påverkar och kommer att påverka oss i Sverige.

Niclas Hammarström. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Niclas Hammarström pratar om att genom sina bilder ge människorna i Ukraina en röst. Det är också i den klassen av ”Picture of the year” som hans bild vinner: för vardagsskildingen. Tvåa blev Washington Post, bland övriga finalister flera utsända för Associated Press.

– Reportaget och vår bevakning då handlade om hur Ukraina förberedde sig för en eventuell rysk invasion. Vi ville spegla vardagen och människorna i och runt skyttegravarna.

– Bilden föreställer Nika som visar upp sin brudklänning för sina soldatkollegor. Några månader tidigare gifte hon sig med sin pojkvän Alexander och nu bodde de tillsammans i källaren på det garage som är deras bas, berättar Niclas Hammarström.

Expressens bildchef Sophie Kleist konstaterar att ”Niclas har en förmåga att fånga en närhet i sina bilder som få har”.

– Även om det är ett skeende som är stort och skrämmande hittar han människan eller detaljen som krymper avståndet, säger hon.

Niclas Hammarström gjorde reportaget för Expressen tillsammans med reporten Mattias Carlsson i området Piski.

–Jag tänker ofta tillbaka på mötet med Nika, bunkern som var hennes hem, låg bara några hundra meter från de ryska positionerna nordväst om Donetsk. Det var några veckor innan den stora invasionen inleddes och hon och de andra soldaterna i skyttegravarna spejade bort och försökte förstå vad som pågick på andra sidan, säger Mattias Carlsson.

Expressens reporter berättar hur Nika ”absolut ville bjuda oss på mat, sprang fram och tillbaka mellan stekpannor och kastruller och slevade upp stora portioner”.

– Vi satt länge och pratade om inget särskilt och plötsligt berättade hon om vigseln och frågar om vi vill se brudklänningen. Ibland är det bästa man kan göra ute på fältet, även om det är vid fronten i ett strax uppblossande krig, att bara sitta ner i lugn och ro och prata med människor, säger Mattias Carlsson.

Nu är området under rysk kontroll, och Nikas öde okänt.