Broadway-legendaren Stephen Sondheim är död

Stephen Sondheim avled i sitt hem i Roxbury, Connecticut, på fredagsmorgonen. Det bekräftar hans advokat och vän F. Richard Pappas för New York Times. Kvällen innan hade han firat Thanksgiving i hemmet tillsammans med sina vänner. Stephen Sondheim blev 91 år gammal.

Sondheim räknas som den allra största kompositören och låtskrivaren i modern Broadway-historia. Hans genombrott kom under 1950-talet då han skrev texterna till låttexterna till musikalerna ”West Side Story” och ”Gypsy”. Farsen ”En kul grej hände på väg till Forum” blev 1962 den första uppsättning på Broadway som han skrev såväl text som musik till. Den fick också en Tony för bästa musikal.

Framgångarna fortsatte under 70- och 80-talen med bland mycket annat ”Sweeney Todd” och ”Sunday in the Park With George”.

Sammanlagt skrev han musik och text till 12 Broadway-musikaler. Fem av dem tilldelades Tony för bästa musikal. Sex fick Tony för bästa originalmusik. ”Sunday in the Park With George” fick ingen sådan Tony – men tilldelades i stället Pulitzerpriset. Sondheim har även fått en Oscar för bästa originallåt med ”Sooner or later (I Always get my man)” från ”Dick Tracy”, tilldelats Presidentens frihetsmedalj och fått en Tony för hela sitt livsverk.

Två teatrar – en på Broadway och en på Londons West End – bär i dag hans namn.