Broadway håller stängt även under sommaren

Österrike:

Lite goda nyheter för reselystna tyskar som vill bergsvandra i Tyrolen i sommar och för österrikare som vill semestra vid Östersjökusten: Gränsen mellan Tyskland och Österrike ska öppnas utan begränsningar den 15 juni. Beskedet kom under onsdagen från Österrikes turistminister Elisabeth Köstinger. Öppnandet av gränsen kommer att ske i två steg. Redan på fredag lättas på en del av restriktionerna och om en månad släpps trafiken helt fri. Det kan förstås ändras om covid-19 skulle börja spridas igen.

Gränsen mellan Österrike och Tyskland. Planen är att öppna den utan restriktioner den 15 juni Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Saudiarabien:

Vi närmar oss slutet på den muslimska fastemånaden ramadan men i Saudiarabien blir det inte mycket till firande av Eid al-Fitr, normalt en fem dagar lång festperiod då man träffar familj och vänner. Saudiarabien planerar stänga ner helt under den perioden. Saudiarabien har lättat på en del restriktioner under ramadan, men nu märkt att antalet fall av coronasmitta ökat rejält. I slutet av april låg siffran på runt 1 000 ny fall per dag, denna vecka har siffran nästan fördubblats. Andra länder på den arabiska halvön - som Förenade arabemiraten - har sett en liknande utveckling men där finns inga planer än på nya restriktioner. Saudiarabien har över 42 000 fall av smittan.

Ett lyxhotell i Riyad. Saudiarabien stänger åter ner under högtiden Eid al-Fitr. Covid-19 har spritts snabbare när restriktionerna lättades under fastemånaden ramadan. Foto: ROGER TURESSON / DN

USA:

Broadway är sig inte likt och kommer inte att vara det under sommaren heller. Teatrarna längs den berömda New York-avenyn kommer att vara stängda åtminstone fram till den 6 september. Beslutet har tagits av Broadway League, en samarbetsorganisation för New York-teatrarna. Broadway slog igen den 12 mars. Flera planerade nyproduktioner har också beslutat att skjuta upp sina premiärer. De som har köpt biljetter till en föreställning under sommaren lovas pengarna tillbaka.

Stängda teatrar på Broadway i New York. De förblir stängda hela sommaren. Foto: ERIK PENDZICH/SHUTTERSTOCK / ERIK PENDZICH/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Israel:

USA:s utrikesminister Mike Pompeo tog i alla fall seden dit han kom. Han anlände till Israel på ett besök under onsdagen och bar ansiktsmask när han klev av planet. Han hade ingen på sig när han klev ombord i USA. I Vita huset bär nu de flesta medarbetare ansiktsmask sedan ett par av dem insjuknat i corona. President Donald Trump har dock gjort klart att masker inte är något för honom. Vicepresident Mike Pence följer efter sin chef och bär ingen heller. Pompeo ska bland annat träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Mike Pompeo bar ansiktsmask när han anlände till Israel. I amerikanska färger, och med stjärnor. Foto: State Department / State Department

Totalt runt 20 000 personer i Sydkorea ska ha testats.

