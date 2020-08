Brittiska vändningen om svenska taktiken

I Storbritannien har det varit betydligt mer nedstängt under pandemin än vad det varit i Sverige.

Daily Mails kolumnist Dominic Sandbrook reste till Gotland och konstaterar att ”ingen, ja, ingen” bär munskydd och att livet rullar på som vanligt. Samtidigt har munskydd blivit vanligare i Sverige.

”Restaurangerna förberedde inför lunchen. Stämningen var avslappnad och glad”, skriver han. ”Man ser ändå munskydd!!!”

Omvärlden har under våren och sommar pekat på höga dödstal i Sverige och förklarat det med avsaknaden av hårda restriktioner.

”Mannen bakom landets coronavirusstrategi, en lågmäld statsepidemiolog vid namn Anders Tegnell, har blivit en av de mest kontroversiella personerna i Europa”, skriver Dominic Sandbrook.

2,5 miljoner arbetslösa

Men nu frågar sig han om Sverige kan ha valt en bättre väg än Storbritannien.

”Liksom oss misslyckades Sverige med att skydda sina äldreboenden”, konstaterar Sandbrook, och skriver att Sveriges dödstal samtidigt fortfarande är lägre än exempelvis Spaniens och Storbritanniens.

Han menar att britternas högsta prioritering nu måste vara att återstarta ekonomin och återgå till ”det normala” under ordnade former. Bank of England räknar med 2,5 miljoner arbetslösa i slutet av året, enligt Daily Mail. Storbritannien har 609 döda per miljon invånare. Motsvarande siffra i Sverige respektive Spanien är 575 och 617.

Det svenska ”corona-solot” verkar fungera, skrev tyska Focus i en artikel tidigare i somras. Medan man i Tyskland ser många nya fall, sjunker nu smittotalen i Sverige, konstaterade tyskarna.