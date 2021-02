Tom Moore somnade in på ett sjukhus i Bedford i centrala Storbritannien.

”Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre far, kapten sir Tom Moore, har dött. Vi är så tacksamma över att ha fått vara med honom den senaste tiden tiden via Facetime, skriver hans döttrar Hannah och Lucy i ett uttalande enligt The Guardian.

Drottningen beklagar sorgen

Tom Moore blev en världskändis när han gick 100 varv med sin rullator i sin egen trädgård för att samla in pengar till den brittiska vården.

Tanken var att dra in motsvarande 12 000 kronor – men i slutändan hade han dragit in hela 400 miljoner kronor. Premiärminister Boris Johnson har kallat Tom Moore för en ”nationalklenod”.

I ett uttalande beklagar drottning Elizabeth II Tom Moores bortgång:

”Hennes höghet har uppskattat att ha fått träffa kapten sir Tom Moore och hans familj på Windsor förra året. Hennes och kungahusets tankar går till till hans familj”, skriver kungahuset på Instagram.

Var krigsveteran

Tom Moore föddes 1920 i Keighley i West Yorkshire. Under andra världskriget var han stationerad i bland annat Indien och Myanmar.

Han lades in på sjukhus i söndags efter att ha fått lunginflammation på grund av covid-19.

