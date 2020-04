Brittisk professor: Stockholm närmar sig New Yorks nivå

Sverige och Storbritannien bekämpade coronaviruset enligt samma strategi.

Till en början.

Men en uppmärksammad rapport satte britterna vid ett vägskäl – och Boris Johnson valde att införa hårda karantänregler.

Rapporten i fråga kom från Imperial College som sade att Storbritannien inte har resurser för att uppnå flockimmunitet.

Bakom rapporten stod flera författare – däribland Amy Dighe, Kylie Ainslie, Caroline Walters och Neil Ferguson.

– Om du tittar på åtgärder som tas i andra länder nu så kommer du att se att få av dem har ett enda spår av vetenskap bakom sig, sa den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke när han blev intervjuad i brittiska Unherd.

Professorn: Antalet döda kommer öka i Sverige

Den brittiska sajten har nu bjudit in epidemiologi-professorn Neil Ferguson för att bemöta Johan Gieseckes kritik. Men i stället börjar han prata om Sveriges corona-strategi.

– Majoriteten av epidemiloger stöder min position, men Sverige har gått sin egen väg, säger han till Unherd.

Neil Ferguson säger att den pågående epidemin i Sverige är intressant och de minskat antalet personer som smittas av varje person.

– Det riktiga problemet är att de är vid en punkt där dödligheten per capita i Stockholm närmar sig New Yorks nivå. Sverige har haft mer tid att öka intensivvårdplatser, men jag tror vi kommer se deras dödsfall per dag öka för varje dag.

– Det är ett policybeslut från Sveriges regering där de tolererar det men jag tror inte det är ett beslut som de flesta länder gjort, uppenbarligen.

Tror inte Sverige uppnår flockimmunitet

Senare i intervjun säger Neil Ferguson att Sverige kommer se en minskad spridning men att flockimmunitet aldrig kommer uppnås.

Neil Ferguson tror också att Stockholm kommer få en högre mortalitet i procent än till exempel London eftersom genomsnittsåldern i den svenska huvudstaden är högre.