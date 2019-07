Brittisk minister ber om ursäkt för uttalanden om Trump

Det var på söndagen som den brittiska tidningen The Daily Mail publicerade hemliga meddelanden som den brittiska ambassadören Kim Darroch rapporterat över till högkvarteret i London.

I rapporteringen ska Darroch bland annat kallat den amerikanska presidenten för ”inkompetent” och att Vita huset är ”unikt dysfunktionellt” under Trumps ledning.

Trump: Kommer inte längre handskas med honom

Trump meddelade senare på måndagen att han inte längre tänker handskas med ambassadören, i en Tweet. Samtidigt som han kritiserar Theresa May över hur hon har skött brexitförhandlingarna ”vilken röra”, skriver han.

Ber om ursäkt

På måndagen meddelande Storbritanniens handelsminister Liam Fox att han tänker be Donald Trumps dotter och rådgivare Ivanka Trump om ursäkt för de gjorda uttalandena om hennes far – under hans planerade besök i landet.

”Jag kommer att be ursäkt för det faktum att vår förvaltning och individer bland våra politiker inte har levt upp till våra och USA:s förväntningar på deras beteende, vilket i det här enskilda fallet har lett till ett felsteg på ett extraordinärt och oacceptabelt sätt.”, säger han enligt nyhetsbyrån TT till BBC. Och han tillägger:

”Illvilliga läckor av den här typen … kan faktiskt leda till att skada den relationen, vilket kan påverka vårt bredare säkerhetsintresse.”, säger han

Utlovar ”allvarliga konsekvenser” för den som står bakom läckan

Flera brittiska ministrar har slagit ifrån sig ställningstagandet i de läckta meddelandena som riskerar att göra spänningarna mellan de två stormakterna ännu värre.

”Vi tycker läckan är oacceptabel”, säger Storbritanniens premiärminister på måndagen till reportrar och berättar att man tagit kontakt med Trumpadministrationen: ”Det är förstås beklagligt att det hände”, fortsätter hon.

Detta är den andra stora läckan av hemligstämplad information i Storbritannien i år och utrikesminister Jeremy Hunt har utlovat ”allvarliga konsekvenser” för den som läckt de hemligstämplade uppgifterna, skriver Reuters.

Men enligt nyhetsbyrån Reuters Theresa May trots allt fortsättningsvis ha fullt förtroende för Darroch, skriver nyhetsbyrån Reuters.

När den amerikanska presidenten träffade reportrar på söndagen sa han:

”Vi är inte så glada i honom ... Jag kan säga saker om honom men jag kommer inte besvära mig.” och tillade ”Storbritanniens ambassadör har inte tjänat Storbritannien väl.”

Darroch får fortsatt förtroende

