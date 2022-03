Brittisk militär: Ryska invasionen stannar av

Sedan kriget startade har experter förvånats över Rysslands oförmåga att rå på de ukrainska styrkorna. Trots dagliga rapporter om olika ryska attacker runtom i Ukraina är den övergripande bilden att det ryska anfallet går långsamt.

Nu verkar det helt ha stannat av. Det skriver både det brittiska försvarsdepartementet och den Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i sina lägesrapporter som summerar händelserna i Ukraina.

Det brittiska försvarsdepartementet uppger vidare att den ryska ockupationsmakten gjort minimala landvinningar.

– Underhållet är hårt ansatt av Ukraina och frontförbanden får vad det verkar inte tillräckligt med resurser. Vi har också fått många rapporter om plundringar av affärer och ukrainska hem vilket tyder på underhållsproblem, säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan, till SvD och fortsätter:

– Den ryska framryckningen har i princip avstannat.

Lera och sprängda broar

ISW skriver att det under onsdagen inte kommit några rapporter om attacker från de nordöstra områdena runt huvudstaden. I de nordvästra delarna av Kiev lyckades ukrainska styrkor ”slå tillbaka flera ryska attacker”.

Dock fortsatte motståndet från Mariupol att minska, skriver ISW, och bombningar av civila fortsatte i Charkiv, i nordvästra Ukraina.

I söder bombades Odessa-regionen från ryska stridsfartyg i Svarta havet, även om en fullskalig attack mot det viktiga hamnområdet inte är troligt om Ryssland inte får dit mer militärt stöd.

Enligt det brittiska försvarsdepartementet går invasionen dåligt delvis pågrund av Ukrainas terräng. Även sprängningar av broar är en nyckelfaktor till att den ryska framfarten stannat av.

Kiev är fortsatt ett huvudmål

Samtidigt tror ISW att en storskalig attack mot Kiev fortsatt är Rysslands plan. I tisdags organiserade Ukrainas president Zelenskyj ett nytt militärt högkvarter som ansvarar för försvaret av huvudstaden.

Joakim Paasikivi tror dock inte att Moskva kommer att kunna ta Kiev de närmsta dagarna.

– Om man tittar på styrkeförhållandena har inte Ryssland den kapaciteten. Jag tror att de kommer att påbörja någon form av offensiv snart och skjuta allt vad de kan, men det kommer troligtvis bli ett ställningskrig.

Under onsdagen kom rapporter om att Ryssland och Ukraina sades närma sig en diplomatisk lösning via 15 punkter som enligt Financial Times ska ha ingå i fredsavtalet.

Ukraina vill dock inte kännas vid att de varit med och tagit fram några punkter, utan menar att de helt och hållet får stå för Ryssland.

Kritiken mot Putin – i de egna leden

