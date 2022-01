Brist på astronauter – Nasa söker fler till framtidsyrket

Den amerikanska rymdmyndighetens program Artemis, som åter ska flyga människor till månen förändrar förutsättningarna för den som vill bli astronaut. 2024 är det tänkt att det första uppdraget ska landa på månen, i ett första steg för att etablera ett långsiktigt utforskaruppdrag på månen. Uppdraget ses som inledningen på ett framtida uppdrag att utforska Mars.

Därför kommer Nasa nu att behöva skicka fler astronauter ut i rymden – fler än vad de har tillgång till, enligt en rapport från Nasa.

Ny era av rymdfärder

”Efter att ha nått sin topp på nästan 150 astronauter år 2000 har kårens storlek minskat i och med att uppdragen slutade 2011 och är nu 44, en av de minsta mannskapen av astronauter under de senaste 20 åren”, står det i rapporten. Inte sedan 1970-talet har det varit så få astronauter, skriver Space. Då fanns det under en tid under 40 astronauter.

”När Nasa nu går in i en ny era av mänskliga rymdfärder, inklusive att återvända till månen och så småningom landa på Mars, är en effektiv hantering av astronautkåren – människorna som flyger rymduppdragen – avgörande för byråns framgång.”

Nasa skriver också att bristen blir ännu större eftersom alla astronauter får sina uppdrag baserat på ett stort antal kriterier, som erfarenhet, vilka farkoster de har tränat på och hur deras expertis fungerar ihop med andra, Detta blir än svårare att kombinera när Nasas astronauter kommer att flyga med fler olika typer av farkoster och med olika uppdrag, till skillnad från hur det är nu när samtliga 44 astronauter är tränade för uppdrag till ISS.

Här skjuts superteleskopet James Webb upp

LÄS MER: Mor och dotter vann Bransons rymdresa

LÄS MER: Nytt uppdrag i jakten på beboeliga planeter