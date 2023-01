Brasiliens kongress stormas – kaotiska scener

Bilder och filmer från huvudstaden Brasilia visar hur en stor grupp människor, många klädda i Brasiliens färger, forcerat polisens avspärrningar och tagit sig mot kongressen trots att de bemötts av tårgas från polisen. Lokala medier uppskattar att cirka 3 000 personer är inblandade, skriver Sky News.

Senatorn Veneziano Vital do Rêgo säger till CNN Brasil att en grupp personer tagit sig in i byggnaden. Flera medier rapporterar att personer har tagit sig in i kongressen, Brasiliens högsta domstol och presidentpalatset Planalto – det är dock oklart i vilken utsträckning.

De som befann sig i Planaltopalatset när stormningen startade väntar på att bli evakuerade av det brasilianska flygvapnet. CNN Brasila skriver att en helikopter är på väg.

Sky News skriver att personerna tog sin i genom att klättra upp på taket på kongressbyggnaden och krossa fönstren.

Spänt i Brasilien sen valet

Redan innan demonstrationen hade polisen extra resurser på platsen. Under gårdagen skrev justitieminister Flávio Dino under en förordning som gör att landets nationella styrka kan understödja polisen på plats.

Nu skriver han på Twitter att det ”absurda försöket” att ta makten med våld inte kommer att lyckas. Fler förstärkningar kommer också att kallas in, skriver han.

Sedan Bolsonaro förlorade makten och valet i oktober förra året har det varit spänt i Brasilien och det har varit omfattande protester i landet. Den 1 januari i år svors Luiz Inacio Lula da Silvas in som ny president för landet. Han uppges just nu vara i São Paulo och inte på plats.

Bolsonaros tidigare kritik

I december placerade någon en bomb utanför nya presidenten Luiz Inacio Lula da Silvas boende – då gick Bolsonaro ut och fördömde saken.

– Ingenting rättfärdigar detta försök till terrorism, sa han då.

Bolsonaro har annars hållit låg profil sedan valförlusten den 30 oktober – innan han strax innan nyår höll ett känsloladdat tal där han tackade sina anhängare.

Scenerna påminner om de i USA:s huvudstad Washington DC i januari 2021, då Trump-supportrar stormade Kapitolium som protest mot valresultatet. De menade att valet ”stals” av Demokraterna och Joe Biden.

Ett filmklipp på Twitter uppges visa hur två polisbilar kör från platsen i ilfart, jagade och attackerade av Bolsonaro-supportrar.

Vissa likheter med stormningen av Kapitolium