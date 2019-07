Brandon Andrews Clarke från New York, USA, ska ha skrivit ”I am sorry Bianca” på bilden som lades ut på Instagram föreställande Bianca Devins döda kropp.

Kroppen hittades utanför hennes bil i området Utica i söndags efter att folk spred den brutala bilden genom sociala medier.

Bianca Devis blev bara 17 år. Foto: Twitter

Bianca Devins var på en spelning med Brandon Andrews Clarke, som ska ha varit hennes pojkvän, i stadsdelen Queens. Paret ska ha träffats i ungefär två månader.

Polisen gick ut med Clarkes namn som misstänkt efter Bianca Devins död. De uppger att han just nu är inlagd på sjukhus och New York Post rapporterar att det var han som ringde nödsamtalet.

Lämnade meddelanden efter mordet

Clarke ska ha ändrat texten på sin Instagram-profil till ”10/06/1997 – 7/14/19. Jag känner ingen smärta nu” efter mordet.

Han ska senare ha lagt ut en bild på Instagram story med texten ”Här kommer helvetet. Det blir försoning, eller hur?”. Han la också ut flera inlägg i sociala medier under polisens ingripande med dragna vapen, enligt Daily Mail.

”Må du aldrig glömma mig”, ska han ha sprejat på marken, enligt polisens utredning.

Nu åtalas Brandon Clarke för mordet på Bianca Devins. Foto: Instagram

Enligt rapporter ska han ha överlevt ett självmordsförsök efter det misstänkta mordet.

– Kvinnan var utanför fordonet, mannen lokaliserades också utanför fordonet. Vad som hände och när det hände är en del av utredningen, säger polisen Bryan Coromato i ett uttalande.

Mordvapnet verkar vara ”ett vasst föremål”, enligt Coromato.

Systern: ”Du fanns alltid där”

Bianca Devis syster Liv hyllar sin syster i ett hjärtskärande inlägg.

”Jag hatar att jag måste skriva det här. Jag hatar att jag vet att du inte någonsin kommer komma hem igen”, skriver hon.

”Du var den bästa systern någon kunde få. Tack för att du alltid fanns där för mig. Tack för att du var den bästa systern jag någonsin kan tänka mig.”

Bianca Devins Foto: Twitter

Bilden ska ha legat ute på Instagram i fler än tolv timmar innan den togs bort av plattformen.

– Vi tog bort den här bilden och sedan också kontot för att det bröt mot våra regler, säger en talesperson för Instagram till Daily Mail.

– Vi har teknologi som låter oss proaktivt hitta andra försök att ladda upp den här bilden som automatiskt tar bort dem innan någon kan se.