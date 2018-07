Vid 19.30-tiden under tisdagen pågick 59 bränder i terräng runtom i Sverige och känslor av kaos sprider sig i de drabbade områdena.

Aldrig tidigare har det utfärdats så många VMA – viktigt meddelande till allmänheten – under så kort tid. Åtta stycken har skickats ut under de senaste 24 timmarna, enligt SOS Alarm.

Brandfacket menar att hela 2500 brandmän saknas för att hantera alla bränder på ett tillräckligt bra sätt. Under onsdagen kallas därför brandflyg från Italien in för att hjälpa till i arbetet. De väntas stanna och vattenbomba stora områden i åtta dagar. Förhoppningen är att planen, med kapacitet att skopa upp 6 000 liter vatten åt gången, ska kunna sätta stopp för bränderna.

– Vi har fått förfrågningar från Gävleborg och Dalarna, och det är där de kommer att sättas in först. Även Jämtland är aktuellt, säger Britta Ramberg, operativ chef för brandinsatsen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett av de hårdast drabbade områdena är Sveg i Härjedalen. Många har evakuerats i området under tisdag och ett 20-tal personer har samlats på flygfältet.

– Den är så klart tryckt stämning eftersom deras hus och hem är hotade, säger flygplatschefen Mathias Wiberg.

På marken kämpar brandmän dag och natt för att släcka bränderna och hindra dem från att spridas. Foto: JANNE ÅKESSON/SWEPIX

Risk att VMA inte kan sändas ut

Men samtidigt som fler evakueringar förbereds, riskerar den lokala tv- och radiomasten att falla till följd av sina brandskador. Det skulle leda till att VMA, viktiga meddelande till allmänheten, inte kan sändas ut.

– Den stora telekommunikationsmasten här i närheten är hotad, och man kommer att göra allt för att rädda den. Den är vital för vår kommunikation, säger Mathias Wiberg.

På marken kämpar brandmän dag och natt för att släcka bränderna och hindra dem från att spridas. Räddningstjänsten hyllas som hjältar för sina insatser och många vill ställa upp som frivilliga i arbetet.

Detta trots att arbetet är en kamp.

– Det är besvärligt där ute, vi hoppas att vi får bukt på det. Nu ska vi lösa av gänget som jobbar dag och får nya direktiv på hur vi ska ta itu med branden under natten, säger Stefan Eriksson, styrkeledare i Sveg.

Brandmännen vill se till att hålla vägarna fria, berättar brandmannen Thomas Wagenius.

– Branden är helt sjuk. Blåsten, värmen och sedan är det så jäkla torrt. Det bara frasar när man går ute i skogen. Det blåser och brinner i topparna, det kommer vi inte åt med våra bilar, då måste man ha helikopter och flygplan, säger han.

Alla viktiga meddelanden till allmänheten VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats på flera håll. • I Pålgård och Näset i Ragunda kommun, Jämtlands län. Det brinner kraftigt i skog och mark i Pålgård och Näset. Räddningsledaren uppmanar alla som påverkas av branden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. • I Enskogen och Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Det brinner i och runtomkring Enskogen i Ljusdals kommun och räddningsledaren uppmanar alla boende att evakuera på grund av branden som sprider sig snabbt. • I Ängra och Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Det brinner kraftigt i skog och mark. Branden är på väg mot bebyggt område. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i berört området att utrymma. De som befinner sig i närområdet uppmanas att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. • I Trängslet, Dalarnas län. Branden vid Trängslet skjutfält sprider sig hastigt norr mot Härjedalen. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i skjutområdet att snarast utrymma. • I Kårböle, Ljusdals kommun, i Gävleborgs län. Det brinner i skog och mark. Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. • I Härjedalens kommun i Jämtlands län. Det brinner i skogen i Olingdal och Härjåsjön med risk för snabb spridning. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att utrymma området. Det brinner i skogen vid Lillåsen, väster om sjön Amsen, med risk för snabb spridning till Olingsjövallen. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att utrymma Olingsjövallen. Källa: Sveriges Radio Visa mer Visa mindre

Vanligtvis är de 24 brandmän som arbetar på brandstationen i Sveg. Foto: JANNE ÅKESSON/SWEPIX

Brandmannen: ”Värsta vi varit med om”

Vanligtvis är de 24 brandmän som arbetar på brandstationen i Sveg.

– Det här är det värsta som vi har varit med om. Jag har pratat med de som jobbat i 20 år och de har aldrig sett något liknande.

– Vi har fått mycket backup och det är vi så fruktansvärt tacksamma för. Alla privatpersoner ställer upp, de kör hit mat och dricka. Jag har sovit omkring tre timmar per dygn. Det började i fredags och har eskalerat. Sedan i söndags är det katastrof. Nu ska jag ut och jobba natt. Det är bara att åka ut och göra det bästa man kan, säger Thomas Wagenius.

My Jönsson, 23, började hjälpa till vid brandstationen i Sveg i våras och ska under hösten gå grundutbildningen för att bli deltidsbrandman. Men redan nu har hon fått hoppa in för att hjälpa till med skogsbranden. Hon är en del av nattgänget som ska ut i kväll.

– Det har varit lite overkligt. Vi började i söndags, då klev jag på. Då brann det mycket men vi hade ändå lite koll på hur stort området var. Nu är det overkligt stort. Det sprider sig snabbt. Men vi har jättefin sammanhållning och folk hjälps åt, säger My Jönsson.

Örjan, 52, rycker in som deltidsbrandman

Deltidsbrandmannen Örjan Svensson, 52, är uppvuxen i Härjedalen men flyttade till Trosa för fem år sedan. Han och hans fru har kvar ett hus i Sveg som de nu öppnar upp till behövande som har fått evakuera de branddrabbade områdena.

– Huset står tomt och jag tyckte att det var ett bra tillfälle att hjälpa till. Det verkar vara ett mycket besvärligt läge och det sprider sig snabbt. Det känns inte bra, säger Örjan Svensson.

Deltidsbrandmannen Örjan Svensson, 52, och hans fru Susanne Svensson har kvar ett hus i Sveg som de nu öppnar upp till behövande.

Frivilliga hjälper till

Även frivilliga hjälper till med att försöka släcka lågorna.

Kristina Häggström, 19 är en av dem som hjälper till för att släcka bränderna i Pålgård i Ragunda kommun.

Kristina har ingen erfarenhet av brandsläckning sedan tidigare, men berättar att hon har krattat, spolat med slang, och gått vakt för att se till att det inte börjar brinna igen.

– I går gick jag med en ryggdunk och spolade. Jag har haft bra folk runtomkring mig som har haft koll, och då är det bara att lyssna på vad de säger, säger hon.

Susanne Lindström, 54, har serverat frukost vid brandstationen sedan 06.15 i går morse.

– Väldigt många jag känner är med och jobbar med brandbekämpningen, det blir så på en mindre ort. Man känner de flesta, säger hon.

Susanne Lindström är en av många som hjälper till i arbetet med branden i Pålgård. Foto: Privat

