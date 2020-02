De enorma eldhärdarna som krävt flera dödsfall är efter flera månaders strid nu under kontroll.

En talesperson för räddningstjänsten i New South Wales, en av de delstater som drabbats hårdast av bränderna, sa under tisdagskvällen, svensk tid, att bränderna var under kontroll. En av anledningarna till att man fått bränderna under kontroll är det kraftiga regnet som kommit den senaste tiden, skriver AFP och tidningen Manila Bulletin.

– De nya regnskurarna bidrog till att vi kunde släcka en del bränder som brunnit sedan september, det känns riktigt bra, sa talesperson till AFP under onsdagen.

Totalt har över 10 miljoner hektar brandhärjats under brandsäsongen och sedan september i fjol och 33 personer har dött i samband med bränderna, skriver BBC.

Kraftiga skyfall orsakade översvämningar

Den senaste tiden har det kommit in kraftiga skyfall över Australien och på en del håll har det bidragit till att släcka bränderna. Men skyfallen har också inneburit en del problem, på sina håll har landet drabbats av rejäla översvämningar.

