Bränder nära tågspår – stor påverkan på trafiken

Tågstationer som berörs av det nuvarande stoppet är: Laxå, Göteborg C, Herrljunga, Falköping C, Skövde C, Hallsberg, Katrineholm C, Södertälje Syd, Stockholm Central.

Orsaken är de två gräsbränder som nu härjar mellan Laxå och Finnerödja. Räddningstjänsten fick in larmen tätt inpå varandra vid 15-tiden på onsdagen.

– Det rör sig om två bränder. De ska vara på var sin sida av järnvägen och räddningstjänsten jobbar på platsen, säger Jenny Holmberg vid SOS-alarm, som svarar för Räddningsregion Bergslagens räkning.

Vid 17-tiden är fyra enheter från räddningstjänsten på plats vid bränderna.

– Vi har inte fått någon prognos om tid för hur länge arbetet kan pågå, säger Jenny Holmberg.

Larmnummer att ha koll på