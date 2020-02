Brand i knivfabrik i Mora: ”Totallarm”

Det brinner i en mindre knivfabrik i Mora, skriver Dala-demokraten.

Branden är kraftig och enligt tidningens reporter på plats ”smäller det hela tiden”.

– Just nu är det lite kaotiskt. Räddningsenheter är här från Mora med tre enheter och från Orsa, men vi har kallat in ett totallarm, det vill säga all ledig personal, säger räddningschef Johan Szymanski till tidningen.