På torsdagskvällen bröt flera bränder ut i Huddinge kommun. Den mest omfattande var kring området vid Kungens kurva.

– Den är omkring 10 000 kvadratmeter, säger Ludwig Taylor.

Under kvällen arbetade fem enheter på plats och under natten var branden inringad och under kontroll.

Eftersläckningsarbetet påverkas dock av det varma och torra vädret.

– Eftersläckningsarbetet drar ut på tiden och parallellt med det så befarar vi att vi kommer att ha fler händelser i skog och mark än vad vi normalt har, säger Taylor.

Det är oklart vad som orsakat branden. Ludwig Taylor uppmanar alla att vara försiktiga.

– Observera de eldningsförbud som råder och var försiktiga. Det rör all öppen eld, även cigaretter och liknande.