Räddningstjänsten har enheter från tre stationer på plats.

– Branden är under kontroll nu. Vi är på plats och släcker av. Det är ett hus under uppförande som vi har förstått det, mer ett betongskelett med isoleringsplattor av cellplast på utsidan som har börjat brinna. All rök har så gott som lagt sig nu, säger Magnus Skyttberg.

Det bedömdes inte finnas någon spridningsrisk.

”Min dotter kände att det luktade rök”

Det är oklart hur branden har startat.

– Min dotter kände att det luktade rök. När vi gick ut såg vi direkt att det var en fullt utvecklad brand. Det är som ett långt radhus, med flera hus. De är nybyggda men obebodda än så länge, säger Helena Bergman, boende i området.

Räddningstjänsten bedömer att man kommer att stanna kvar på platsen i ungefär en timme till.

– Det ryker fortfarande mycket och luktar rök, säger Helena Bergman.

En person är gripen misstänkt för att ha anlagt branden. Brottsrubriceringen är initialt mordbrand och platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.