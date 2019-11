Storbritanniens premiärminister är känd för att ibland slänga sig med uttryck som många andra politiker skulle undvika.

Under sin långa karriär som skribent och journalist har han ibland använt ett språkbruk som har fått honom anklagad för rasism och som lett till att han avkrävts en och annan ursäkt.

I augusti i år skrev han i The Telegraph att kvinnor i burka ser ut som bankrånare – samma tidning vari han tidigare beskrivit homosexuella män som ”linnebärande stjärtpojkar”.

”Det är oförlåtligt”

Nu ställs han återigen till svars för en tidigare svada, denna gång en krönika från 1999 som publicerades i The Independent on Sunday.

”Alla unga människor jag känner – m.a.o. de under 30 – är precis lika giriga som oss Thatcher-yuppies från 1980-talet, faktiskt så har de ett nästan nigerianskt intresse för pengar”, skrev Boris Johnson.

Trots att krönikan är 20 år gammal har den nu lyfts fram som bevis för att Boris Johnson inte skulle vara lämplig som premiärminister.

– Boris Johnson är inte lämpad att vara en premiärminister som representerar hela Storbritannien, säger Weyman Bennett, företrädare för organisationen Stand Up To Racism, till The Guardian.

– Det här är djupt stötande och oförlåtligt och bör inte ignoreras, och han bör ställas till svars.

Även Johnsons främste motståndare, Labour-ledaren Jeremy Corbyn, har i veckan fått värja sig mot rasismanklagelser efter att han inte mindre än fyra gånger vägrat be om ursäkt för dokumenterad antisemitism inom vissa delar av partiet.

