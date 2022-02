I helgen publicerade Mail on Sunday de första delarna ur Torey-miljardären Lord Michael Ashcrofts nya bok ”First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson”.

Ett osmickrande personporträtt av Boris Johnsons hustru Carrie, som målas upp som den bortskämda hjärnan bakom flera av makens mest kritiserade politiska beslut.

Bland annat påstås att hon insisterade på att lyxrenovera parets bostad och på att Storbritannien skulle göra den kritiserade evakueringen av djur ifrån Afghanistan när talibanerna tog över landet.

Källor på Downing Street uppger för The Independent att Boris blivit rosenrasande över lordens anklagelser och att han kan ta juridisk hjälp för att få slut på ”ärekränkandet”.

”Carrie Antoinette”

Carrie Johnson, som fått öknamnet ”Carrie Antoinette” av sina belackare på internet, har via en talesperson avvisat lordens påståenden.

– Det här är bara det senaste försöket från bittra ex-tjänstemän att misskreditera henne, sa talespersonen tidigare i veckan, enligt Mirror.

Stöd har även kommit från Samantha Cameron, hustru till före detta premiärminister David Cameron, som tycker anklagelserna är sexistiska.

– Som jag ser det, om din man eller partner är premiärminister så är de ganska kapabla att fatta sina egna beslut, de har ett stort lag med rådgivare, säger Samantha Cameron i ett uttalande, enligt tidningen.

