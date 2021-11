Bonnier News vinner Årets säljorganisation

Varje år delar Sveriges Mediebyråer ut priser i fyra kategorier under Stockholm Media Awards.

I kategorin Årets Säljorganisation var Bonnier News, där bland andra Expressen ingår, nominerade med möjligheten att vinna.

Under kvällens prisutdelning stod det även klart att just Bonnier News vunnit just den nämnda kategorin. Detta i stor konkurrens.

– Det är en stor kväll, säger Bonnier News kommunikationschef Alexander Lydecker.

Hur känns det att ha fått motta en sådan utmärkelse?

– Såklart är det superroligt. Det ger en rejäl energiboost för oss som organisation. Det är det finaste priset vi har i vår bransch. Vi har många duktiga konkurrenter och när vi vinner med en stor organisation så är det jättekul, säger han och fortsätter:

– Det har varit ett tufft år och vi har slitit ordentligt.

”Även om vi vinner nu så har vi mycket kvar”

Bonnier News sköter marknadsförning och organisation för flera titlar utöver Expressen, däribland Dagens Nyheter.

– Vi har många personer som är korsfunktionella och det gör att vi lyckas som helhet, säger Lydecker.

Även Expressens ansvarige utgivare Klas Granström är nöjd över vad Bonnier News säljorganisation åstadkommit.

– Så roligt att vår annonsaffär uppmärksammas. Vi jobbar hårt för att vara den mest attraktiva kanalen för marknadsförare och det här sporrar till att fortsätta utveckla både storlek och träffsäkerhet i vår publik, säger Granström.

Men Lydecker fastslår samtidigt att de inte är klara än. Det finns mer att ge och hämta framöver.

– Även om vi vinner nu så har vi mycket kvar att göra i vår resa.