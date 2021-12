Bonnie fick dödlig dos kalium: ”Vi vill ha en förklaring, varför?”

Skåpluckor öppnas och stängs. Den gula lilla skumbollen kastas i väg och rullar in under ett bord. Bonnie far fram hemma i den julpyntade lägenheten som vilken 1,5-åring som helst. Under armen har hon sin trogne följeslagare, Pippi Långstrump-dockan – eller ”Titti” som hon kallar henne. Att Bonnie var nära att endast få tre dagar i livet är i dag svårt att förstå.

Men för mamma Johanna och pappa Peter är det omöjligt att glömma hur den där vårdagen förra året blev början på den traumatiska resa som var nära att sluta i alla föräldrars värsta mardröm.

Peter och Johanna är evigt tacksamma för den sjukhuspersonal som tagit hand om Bonnie under resans gång. ”Jag älskar dem verkligen från botten av mitt hjärta”, säger Johanna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Johanna hade mått illa hela graviditeten, haft svår huvudvärk och varit extremt svullen. Vid rutinbesöket på mödravårdscentralen den 26 maj kunde barnmorskan se att bebisen åkt ner en bra bit under kurvan. Dessutom var Johannas blodtryck skyhögt och hon hade protein i urinet.

– Hon bad mig komma tillbaka tre timmar senare för ett ultraljud men ringer kort efteråt upp Peter, då hon inte får tag i mig. Hon förklarar att hon pratat med Danderyds sjukhus och att vi måste åka in dit direkt, säger Johanna.

Läkaren sa att de alltid räddar mammans liv framför barnets och jag förstod ingenting. Jag håller väl inte på att dö?

På plats konstaterades det att Johanna drabbats av HELLP, en form av svår preeklampsi – havandeskapsförgiftning. Ultraljudet visade även att Bonnie bara var hälften så stor som hon skulle vara vid 28 veckor. Personalen gjorde snabbt klart för henne att hennes barn skulle födas betydligt tidigare än den 13 augusti som det var beräknat. Att det skulle bli redan samma kväll anade hon dock inte då.

Enligt läkarna är det ett mirakel att Bonnie överlevde och har återhämtat sig så bra som hon gjort. ”Hon är den starkaste personen jag känner”, säger pappa Peter. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vad är preeklampsi? Havandeskapsförgiftning är om du får för högt blodtryck när du är gravid. Barnet kan växa dåligt och dina organ kan påverkas om blodtrycket blir för högt. För att sänka blodtrycket kan du behöva vila. Om inte det hjälper kan du behöva föda barnet tidigare än beräknat. Symtom Ofta får du inte några symtom. Det vanligaste är att sjukdomen upptäcks vid en kontroll hos barnmorskan. Men en del kan få ett eller flera av följande symtom: Du får en plötslig huvudvärk som du inte känner igen. Du får synbesvär. Till exempel flimmer för ögonen, att du ser dimmigt eller dubbelt eller att delar av synfältet försvinner. Du får mycket ont i övre delen av magen, särskilt till höger under revbenen. Du får illamående och kräkningar efter vecka 18. Du svullnar upp i ansiktet, i händerna eller i fötterna. Svullnaden kommer hastigt. Du känner dig allmänt sjuk, frånvarande och skakig. HELLP-syndromet En svår form av sjukdomen, som dock är väldigt ovanlig, kallas HELLP-syndromet. Då får du mycket högt blodtryck. Vid HELLP-syndromet känner du dig plötsligt sjuk och får mycket ont i övre delen av magen. Källa: 1177, Vårdguiden Visa mer

Läkaren beslutade att Johanna skulle föras till Karolinska universitetssjukhuset i Solna eftersom de är bättre på att hantera för tidigt födda barn. Hennes tillstånd var dock så pass allvarligt att hon inte klarade av den åtta minuter långa ambulansresan dit.

– Jag minns att läkaren sa att de alltid räddar mammans liv framför barnets och jag förstod ingenting. Jag håller väl inte på att dö? Men jag tror Peter förstod rätt snabbt att det här inte längre bara handlade om vårt barns liv utan även om mitt.

Vägde bara 619 gram

När Johanna till slut kunde föras till Karolinska universitetssjukhuset i Solna hade hon så ont i huvudet att hon kräktes och var så svullen att hennes sportbehå fick klippas upp. Blodtrycket var dessutom extremt högt.

– De kunde även se att jag hade fått organpåverkan på både njurar och lever av min svåra preeklampsi. Även hjärnan hade börjat påverkas så jag skickades omedelbart till operation.

Ett akutsnitt senare var Bonnie född, 619 gram och 29 centimeter.

Bonnie vägde bara 619 gram och var 29 centimeter lång när hon föddes den 26 maj 2020 i vecka 28+4. ”Hon var så otroligt liten”, säger Peter. Första gången Johanna fick se Bonnie fattade hon inte att det var hennes barn. ”Mitt barn ligger ju fortfarande i magen så vem var det där?”, säger hon. Foto: Privat

– Peter var väldigt rörd och grät när han såg henne medan jag tänkte ”gud vad jag inte känner samma sak” första gången jag fick se henne. Jag fattade inte att det var mitt barn. Mitt barn ligger ju fortfarande i magen så vem var det där? Jag var i någon slags chock efter allt som hänt och kände inte alls samma samhörighet.

På grund av infektionsrisken fick inte Johanna röra vid Bonnie med händerna utan handskar eftersom hon hade gelförstärkta naglar. Bakterierna som kan finnas på dem skulle kunna förvärra dotterns tillstånd. Hon minns hur hon satt hela natten och ryckte bort naglarna.

Jag kände att det här är min dotter och ingenting får hända henne

– Jag tänkte att om jag fick röra henne med huden, utan handskar, så skulle det bli en annan känsla.

Hon hade rätt. När Johanna på den tredje dagen äntligen fick hålla Bonnie, lägga henne mot sitt bröst, hände något inombords.

– När jag kände hennes hud och hennes hjärtslag så kom känslorna. Jag kände att det här är min dotter och ingenting får hända henne. Vi måste klara oss igenom det här för nu älskar jag henne.

”När man ser den här bilden, hur små hennes händer är i förhållande till mina, så inser man hur extremt liten hon var en gång i tiden”, säger Peter. Foto: Privat

Jag flyger upp i bara kalsongerna och springer ut i korridoren. När vi kommer in rummet där Bonnie ligger är det kaos

Hon och Peter gick och lade sig den kvällen men väcktes vid midnatt av att dörren slits upp. En sjuksköterska stormar in och ropar att de måste komma in till Bonnie – att det är akut.

– Johanna sätts i en rullstol och jag flyger upp i bara kalsongerna och springer ut i korridoren. När vi kommer in rummet där Bonnie ligger är det kaos. Det är massor av personal och i kuvösen, som öppnats upp helt, ligger Bonnie med uppknäppt blöja och armarna helt utsträckta. Hennes ögon bara rullar.

Hon hade drabbats av hjärtstopp och personalen jobbade febrilt med att få i gång hennes hjärta.

– Vi bara skriker och vet inte vad vi ska ta oss till. Jag minns att vi försöker prata med Bonnie säga åt henne att hon inte får ge upp, att hon måste kämpa, säger Peter.

En sjuksköterska kom fram till Johanna och Peter och sa att de borde ge dottern ett namn för det hade de inte gjort än.

– De ville väl inte att vår dotter skulle dö namnlös, bara som en siffra. Så kändes det i alla fall då, säger Johanna.

Peter, som arbetar som försäljningschef vid Bonnier News Sales, och Johanna, som precis återgått till jobbet som senior key account manager på Perfect Day Media efter att ha varit föräldraledig, försöker leva i stunden och fokusera på att Bonnie i dag mår bra. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Att sitta där i kaoset och skriva en namnlapp medan deras dotter kämpade för sitt liv kändes helt absurt, berättar de.

– Vi ville att alla i släkten skulle med så det blev Bonnie Astrid Eva Britt-Marie. Bonnie var det enda namn vi båda var överens om så det blev det, säger Johanna.

Johanna och Peter minns inte hur länge de befunnit sig i rummet när två läkare satte sig ner hos dem. Det visade sig att en av dem egentligen inte skulle ha varit där men av en slump sett hur Bonnies värden börjat försämras på monitorer i ett annat rum och skyndat sig dit.

– Det är tack vare henne Bonnie lever i dag. Vår tacksamhet mot henne går inte att beskriva, säger Johanna.

Att den här sociala och spralliga tjejen är samma Bonnie som Peter och Johanna kan läsa om i de gamla sjukjournalerna är i dag svårt för dem förstå. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Kändes som alla gett upp”

Blodgaserna som togs visade att Bonnie hade extremt höga kaliumvärden i kroppen. Läkarna kunde inte förstå varför utan tänkte att det första testet måste ha varit fel. Ett andra test togs men det visade på samma sak.

Bonnies hjärta kom i gång först efter drygt fyra minuter men läget var fortfarande kritiskt och det blev en lång natt.

– Johanna var fortfarande väldigt sjuk själv och blev ombedd att lägga sig medan jag gick in till Bonnie igen. Jag bara satt där och tittade på henne, höll koll på hennes värden.

Läget var mycket kritiskt för Bonnie efter överdosen. Hon låg i respirator med slangar kopplade till i stort sett varje del av kroppen, huden var gulvit och ögonen helt grå. Foto: Privat

Senare under natten fick Bonnie hjärtstopp igen. Hennes hjärta stannade även till på gränsen till vad som anses vara hjärtstopp ytterligare två gånger.

Först på morgonen dagen efter fick Johanna och Peter veta att Bonnie drabbats av hjärtstoppen på grund av ett misstag med medicineringen. Johannas första reaktion var lättnad. Båda två hade varit oroliga över att det var något allvarligt medfött fel på Bonnie.

Lugnet ersattes dock snabbt av ny oro. Läkaren berättade att läget fortfarande var mycket kritiskt. Kalium är viktigt för hjärtats, musklernas och nervernas funktioner och Bonnie föddes med mycket låga värden – därför fick hon det via dropp. Sjuksköterskan som satte kaliumdroppet på Bonnie dagen innan hade dock inte följt instruktionerna. Hon hade brutit mot det protokoll som finns och gett Bonnie tio gånger för stark kaliumlösning.

– Det här hade varit farligt även för en fullgången bebis, tänk dig då en som väger 619 gram, säger Johanna.

Hon och Peter gjorde klart för läkarteamet att den sjuksköterskan inte fick komma i närheten av Bonnie mer och det respekterades. Hon jobbar nu inte längre kvar utan valde i samråd med sin chef att sluta.

Peter och Johanna är medvetna om att de kanske aldrig kommer att få svar på varför sjuksköterskan inte följde rutinerna. ”En förklaring och ett förlåt skulle betyda så mycket”, säger Johanna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Vi inom neonatalverksamheten beklagar verkligen det inträffade och ser mycket allvarligt på händelsen. Vi har ett ständigt pågående patientsäkerhetsarbete där säkerhet vid beredning och administrering av läkemedel är en av de viktigaste delarna, säger Lars Navér, verksamhetschef neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Läkarronderna som följde tiden efter ekade tomma på positiva besked. Sa någon minsta lilla sak som kunde tolkas i rätt riktning så greppade Peter och Johanna krampaktigt tag i det. Försökte fokusera på det.

– Men det kändes som om ingen pratade om Bonnie som att hon skulle vara kvar hos oss, som om alla gett upp, säger Johanna.

Peter och Johanna fanns hela tiden vid Bonnies sida under den tuffa tiden på sjukhuset. ”Vi försökte ha henne så nära oss som möjligt. Vi sjöng sånger och läste böcker för henne”, säger Peter. Foto: Privat

Bonnie var också extremt sjuk. Hon låg i respirator med slangar kopplade till i stort sett varje del av kroppen, huden var gulvit och ögonen helt grå. Innan hjärtstoppen kunde Bonnie ta tag i deras fingrar, nu fanns det inte längre något liv kvar i dem. Peter och Johanna minns hur de satt vid hennes sida hela dagarna – sjöng sånger och läste böcker.

– Vi sjöng bland annat ”Nu grönskar det”. Då, i den stunden, gjorde det henne lugn men i dag kan vi inte ens sätta på den. Läpparna går ner direkt och så kommer tårarna. Hon får panik. Vi har försökt flera gånger men det är samma sak varje gång. Jag kan inte ens nynna på den. Det är uppenbart att hon förknippar den med något väldigt jobbigt.

Oron för framtiden: ”Gud förbjude”

När Johanna till slut fick ha Bonnie på bröstet igen överöstes hon än en gång av moderskänslor.

– Det fick mig att inse att jag inte överlever utan Bonnie, att jag inte åker härifrån utan henne. Det fanns inte på världskartan.

Veckorna på sjukhuset går. Peter och Johanna försöker fokusera på de förbättringar de ser hos Bonnie trots att det är svårt att inte oroa sig. Så plötsligt säger en sjuksköterska något som tänder ett hopp.

– Jag minns att den här sköterskan är inne i vårt rum och så säger hon ”gud vad ni kommer få kämpa med henne när hon är tre år med den vilja hon har”. Jag blev helt chockad. Tror hon att Bonnie kommer att bli tre år? Det här var första gången någon pratade om henne längre fram i tiden än en timme. Hon gav oss verkligen styrka, säger Johanna.

När Johanna för första gången fick lägga Bonnie mot sitt bröst den tredje dagen överöstes hon av moderskänslor. Foto: Privat

– Läkarna hade ju hela tiden varit så försiktiga. De ville inte ge oss falska förhoppningar, säger Peter.

Han fortsätter:

– I de samtal vi haft med all vårdpersonal efteråt så har de sagt det är ett mirakel att Bonnie lever och att vi ska vara extremt tacksamma att vi fick en tjej. Tjejer är starkare och har en förmåga att kriga bättre när de är så små.

Hon bestämde sig för att stanna kvar hos oss helt enkelt

Det finns flera studier som visat att för tidigt födda pojkar har sämre prognos än för tidigt födda flickor.

– Sedan är det något unikt med just Bonnie också. Hon bestämde sig för att stanna kvar hos oss helt enkelt.

Efter elva veckor fick familjen äntligen komma hem, men med hemsjukvård i ytterligare några veckor. För Peter och Johanna var det dubbla känslor. Å ena sidan var det skönt att de nått målet – att Bonnie var så pass stark att hon kunde åka hem. Samtidigt kände de en oro. Nu hade de inte längre en läkare eller sjuksköterska i rummet bredvid dygnet runt. Den tryggheten var borta.

De första nätterna blev det inte mycket sömn. De kollade hela tiden så att Bonnie andades och Peter berättar att han fortfarande gör det ibland – för säkerhets skull.

Bonnie har sedan hemkomsten varit på otaliga återbesök på sjukhuset och hennes utveckling varit under noggrann uppsikt.

Enligt Peter och Johanna har den tuffa tid de gått igenom gjort dem till en oerhört sammansvetsad familj – ett riktigt team. ”Vi har ju gjort allting tillsammans”, säger Johanna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Bonnie har varit efter i utvecklingen. Det dröjde bland annat flera månader innan hon kunde ligga på magen. Johanna berättar att det var först i våras som allt lossnade. ”Nu springer Bonnie runt hör hemma,” säger hon. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Peter och Johanna vet att de njurskador Bonnie har i dag är kopplade till kaliumöverdosen. Om den syrebrist i hjärnan som uppstod i samband med hjärtstoppen även påverkat hennes hjärna vet de fortfarande inte.

– Det kan ju, gud förbjude, vara något som dyker upp först om tio år. Det kan te sig i form av inlärningssvårigheter eller en allvarligare form av hjärnskada då autismspektrat är så pass brett. Lyckligtvis är det dock inget man kunnat se än, säger Peter.

Båda två är dock medvetna om att det kommer vara svårt att veta vilka eventuella skador som beror på hjärtstoppen i samband med kaliumöverdosen och vad som beror på att hon föddes så extremt prematur.

Bonnie har varit efter i utvecklingen och gått hos en fysioterapeut. Det dröjde till exempel flera månader innan hon kunde ligga på magen. Det var först i våras som allt lossnade.

– Fysioterapeuten har alltid sagt att Bonnie haft kvar många spädbarnsrörelser som borde ha vuxit bort snabbare. Hon är övertygad om att det beror på att hon var så svårt sjuk så länge efter överdosen att hennes kropp inte tog hänsyn till att utvecklas. Den kämpade bara för att överleva och då hamnar man efter utvecklingsmässigt, säger Johanna.

I dag fokuserar de dock på de enorma framsteg Bonnie gjort och hur snabbt hon återhämtat sig från det hon varit med om.

Peter och Johanna vet att de njurskador Bonnie har i dag är kopplade till kaliumöverdosen. Om syrebristen i hjärnan från hjärtstoppen även lett till bestående hjärnskador vet de fortfarande inte. Trots sin otroligt tuffa start i livet är Bonnie i dag en glad, social och sprallig tjej, som vilken 1,5-åring som helst. Foto: Privat

Viktigt med en förklaring: ”Vill veta varför”

Varken Johanna eller Peter har hittills fått ett svar på varför sjuksköterskan inte följde instruktionerna för hur kaliumdroppet skulle beredas – att det skulle spädas tio gånger.

Kaliumklorid används till exempel inom kriminalvården i USA när dödsdömda fångar avrättas med en dödlig injektion. I tillräckligt hög koncentration gör det så att hjärtat stannar – precis det som hände i Bonnies fall.

Jag är medveten om att vi kanske aldrig kommer att få ett svar och det kan stundtals äta upp en

I den utredning som gjorts av IVO, inspektionen för vård och omsorg, efter Peter och Johannas anmälan har sjuksköterskan inte gett något svar på varför hon inte följde rutinerna. I dokumentationen kan man bara läsa att hon beklagar det inträffade.

– Jag är medveten om att vi kanske aldrig kommer att få ett svar och det kan stundtals äta upp en. Jag vill ha en förklaring, veta varför. Hade hon jobbat flera dagar utan återhämtning och var trött, var hon bakfull eller stressad? Jag vill ha mer än ”jag beklagar”.

Pappa Peter kallar sin dotter Bonnie ”ett yrväder av rang”. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Även Johanna kämpar med de här tankarna. Hon har inte gett upp tanken på att sjuksköterskan en dag ska ringa, eller skicka ett brev till Bonnie.

– En förklaring och ett förlåt skulle betyda så mycket.

Den övriga sjukhuspersonalen, alla läkare och sjuksköterskor, som varit med längs vägen är de dock evig tacksamma för.

– All respekt till dem. De har varit vår trygghet och det är tack vare dem Bonnie lever. Jag älskar dem verkligen från botten av mitt hjärta, säger Johanna.

Händelsen anmäldes inte bara av Peter och Johanna utan även sjukhuset gjorde en lex Maria-anmälan. Sjukhuset vidtog också direkt efter händelsen ett flertal åtgärder. Bland annat tillsattes en arbetsgrupp för att se över hanteringen av koncentrerade elektrolytlösningar, som det kaliumdropp som ordinerades i det här fallet. Även inskolningsrutinerna för sjuksköterskor samt placering och märkning av högriskläkemedel i läkemedelsrummet sågs över.

Efter att sjukhuset redogjort för de åtgärder som vidtagits avslutade IVO det ärendet.

IVO riktar skarp kritik mot sjuksköterskan

I det beslut IVO kommit fram till efter Peters och Johannas anmälan så riktas skarp kritik mot sjuksköterskan:

”IVO bedömer att den legitimerade sjuksköterskan NN har brustit i kontroll av läkemedlet som tillfördes patienten via blodbanan. Detta då hon i samband med iordningställandet inte säkerställde att läkemedlet hade den styrka som var ordinerad till patienten.”

De skriver vidare ”att det till den aktuella ordinationen fanns en instruktion i hur läkemedlet skulle spädas, men att sjuksköterskan trots att hon kände till denna inte använde sig av instruktionen”.

Peter och Johanna anmälde även överdoseringen till Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. När det gäller Bonnies skador så har Löf beslutat att en ny undersökning av henne ska göras när hon är 4 år. Det tycker både Peter och Johanna är bra. De vill dock att ärendet förblir öppet längre än så i och med att Bonnie kan visa sig ha fått skador även längre in i framtiden.

Det skadestånd Bonnie fått av Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, på drygt 3 000 kronor ser familjen som ett hån. ”Det gör mig så extremt upprörd. Bonnie har dött. Hon hade hjärtstopp i fyra minuter”, säger Peter. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Ersättningen för ”sveda och värk” ser de dock som ett skämt. Bonnie har beviljats drygt 3 000 kronor

– Det gör mig så extremt upprörd. Bonnie har dött. Hon hade hjärtstopp i över fyra minuter och sedan är det allt lidande efteråt, all oro. Bonnie går, tack och lov, inte runt med de här orostankarna men det här har fortfarande drabbat henne. Vi har inte ens tagit ut pengarna. Jag ser det som ett hån, säger Peter.

Johanna fortsätter:

– Jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men 3 000 kronor för sveda och värk för någon som fått hjärtstopp i så många minuter, och fått kämpa så pass hårt för att överleva på grund av en enskild individs misstag inom sjukvården, känns inte rättvist mot Bonnie på något sätt. Det hade varit rimligare om vi fått en summa som ändå kunde förändra något för Bonnie.

”Starkaste personen jag känner”

Trots den mardröm familjen gått igenom och den oro de fortfarande känner så försöker de leva i stunden och njuta av att Bonnie i dag är en glad, social och sprallig 1,5-åring. Att det är samma Bonnie de kan läsa om i sjukjournalerna som de har hos sig i dag har de svårt att greppa.

– Hon är verkligen ett yrväder av rang som flänger fram och tillbaka här hemma. Hon är helt fantastisk, säger Peter.

Drömmen har alltid varit tre barn för Peter och Johanna i och med att de själva har två syskon var. ”Jag skulle jättegärna vilja ge Bonnie ett syskon men än är det inte aktuellt”, säger Johanna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

När han tänker på framtiden så ser han en Bonnie som är kavat och har skinn på näsan, någon som kommer att kunna åstadkomma mycket här i världen.

Både han och Johanna tycker det är väldigt häftigt att hon har just Pippi Långstrump som sin största idol, för att även hon besitter en enorm styrka, det har hon visat tusen gånger om.

– Bonnie är utan tvekan den starkaste personen jag känner. Hon kommer bli som Pippi, den moderna tappningen av henne.

Pippi Långstrump-dockan var den första docka Bonnie fick på sjukhuset och i dag är hon Bonnies stora idol. Foto: ANNA-KARIN NILSSON och Privat