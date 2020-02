Bombhot mot socialkontor i Bollnäs

Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot och det finns en misstänkt gärningsperson.

Hotet ska ha inkommit via telefon under förmiddagen och varit riktat mot individ- och familjeomsorgens lokaler. Efter samtalet utrymdes den berörda lokalen och polis kopplades in.

– Vi har utrymt lokalen på 60 personer. För mig är det alltid viktigast med personalens säkerhet och det är därför vi tog det här beslutet, säger Gunilla Österholm, verksamhetschef på kommunen.

Enligt henne har det inte funnits någon hotbild mot socialförvaltningens kontor.

– Vi tar detta på största allvar, säger Gunilla Österholm.

Hur kan ni säkerställa att ingen befinner sig i lokalen?

– Vi har låst och satt upp lappar runt lokalen. Och gått ut med information på kommunens hemsida. Vi har säkerställt så att ingen befinner sig inne i lokalen.