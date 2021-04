Bolunds öppning vid klimatmötet: Höll tal på förmöte utan Biden

Klimat- och miljöministern Per Bolund (MP) bjöds in till USA:s klimatmöte i sista minuten. För Expressen TV har Per Bolund berättat att inbjudan kom efter ett möte med USA:s klimatsändebud John Kerry, bara någon vecka före mötet.

Sverige ska då ha ombetts att berätta om sitt klimatarbete. Det gjorde Per Bolund, och sa sig också vara nöjd med mötet och anförandet.

– Det är verkligen roligt att Sverige fick inleda och sätta tonen för hela mötet, sa Per Bolund till TT.

Till OmVärlden, ett oberoende magasin som ägs av Sida, berättade han om Sveriges roll på mötet.

– John Kerry ville understryka hur viktigt Sveriges ledarskap varit i arbetet med klimatmålen, att det varit viktigt för att hålla kursen. De bjöd först in de inte särskilt klimatprogressiva länderna och sen skickade de ut särskilda inbjudningar. Jag var först ut andra dagen för att sätta scenen om att höja ambitionsnivåerna och klimatfinansiering.

Deltog på förmöte

Samtidigt skriver OmVärlden att Per Bolund var inbjuden till ett samtal två timmar före det egentliga mötet.

På det deltog företrädare från Österrike, Grekland, Finland, Maldiverna, Monaco, Schweiz, Estland, Madagaskar, Rumänien, Nordmakedonien, Malta, Saint Kitts och Nevis, Luxemburg, Kosovo, Guyana, Kazakstan, Grenada, Guatemala, Mikronesien, Senegal och Litauen utöver Sverige.



När omständigheterna kring Per Bolunds deltagande blivit tydligare har ministern fått kritik från oppositionshåll. Svenska Dagbladets ledarskribent Peter Wennblad skriver bland annat:

”I själva verket satt Bolund aldrig i samtal med stormaktsledarna. Han deltog enbart på ett så kallat rundabordssamtal med en grupp andra länder som inte var inbjudna till själva toppmötet.”.

”Toppmötets barnbord”

Peter Wennblad refererar också till att riksdagsledamoten Hanif Bali (M) kallat det ”Motsvarigheten till toppmötets barnbord” och skriver:

”Och ska man vara noggrann påstod regeringen kanske heller aldrig annat... I det pressmeddelande som i förra veckan gick ut från Miljödepartementet om klimattoppmötet stod mycket riktigt att det var ett rundabordssamtal han blivit inbjuden till. Däremot utelämnades att bordet ifråga stod uppställt i toppmötets digitala tambur.”