Att presidenten gjort sitt bästa för att sätta käppar i hjulet för boken är inte så oväntat, då undertiteln lyder ”How my family created the world’s most dangerous man” – hur min familj skapade världens farligaste man.

”Det är historien om en av världens mest uppmärksammade och mäktiga familjer. Och jag är den enda Trump som är villig att berätta den”, skriver Mary Trump i bokens förord, enligt CNN.

Bokens baksida ger inte heller den en smickrande bild av USA:s 45:e och nuvarande president.

”I dag är Donald ungefär som han var när han var tre år gammal: Inkapabel att växa, lära sig eller utvecklas”, står det enligt CNN.

Redan en bästsäljare

Mary Trump befinner sig just nu i ett rättsfall rörande boken, då hon skrivit på ett sekretessavtal som inte tillåter att hon delar med sig av viss information om sin far.

– Hon får inte skriva en bok. Du vet, när vi kom överens med hennes bror, som jag har en bra relation med, skrev hon på ett avtal, sa presidenten till Axios tidigare i sommar.

Trots sekretessavtalet utlovar förlaget att boken kommer att släppas nästa vecka och den är redan nu etta på näthandelsjätten Amazons bästsäljarlista.

